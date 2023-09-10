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Сегодня, 19:53

«Алания» не удержала победу над «Тюменью» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» в 9-м туре первой лиги — 1:1.

Владикавказцы открыли счет на 43-й минуте, отличился Ислам Машуков. На 53-й минуте равенство в счете восстановил Александр Бем.

«Алания» с 20 очками продолжает лидировать в первой лиге. «Тюмень» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Алания» в гостях сыграет с «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдет 18 сентября. «Тюмень» в этот же день дома примет «Родину».

Россия. ФНЛ. 9-й тур
10 сент, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:1
Тюмень

В параллельном матче махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Ленинградец» — 2:1. На автогол Максима Храмцова (5-я минута) ответили Никита Глушков (26-я) и Эгаш Касинтура (90-я).

«Динамо» с 15 очками вышло на четвертое место в первой лиге. «Ленинградец» с 10 очками идет на 14-й строчке .

Россия. ФНЛ. 9-й тур
10 сент, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
1:2
Динамо
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ленинградец
ФК Тюмень
5
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Гол Дмитриева в концовце спас «Родину» от поражения в матче с «Енисеем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
8
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
9
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
10
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
11
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
12
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 1 : 1
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 1 : 2
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 7 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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