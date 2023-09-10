«Алания» не удержала победу над «Тюменью» в первой лиге

«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» в 9-м туре первой лиги — 1:1.

Владикавказцы открыли счет на 43-й минуте, отличился Ислам Машуков. На 53-й минуте равенство в счете восстановил Александр Бем.

«Алания» с 20 очками продолжает лидировать в первой лиге. «Тюмень» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Алания» в гостях сыграет с «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдет 18 сентября. «Тюмень» в этот же день дома примет «Родину».

В параллельном матче махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Ленинградец» — 2:1. На автогол Максима Храмцова (5-я минута) ответили Никита Глушков (26-я) и Эгаш Касинтура (90-я).

«Динамо» с 15 очками вышло на четвертое место в первой лиге. «Ленинградец» с 10 очками идет на 14-й строчке .