Гол Дмитриева в концовце спас «Родину» от поражения в матче с «Енисеем»
«Енисей» сыграл вничью с «Родиной» на своем поле в матче 9-го тура Первой лиги — 2:2.
На 13-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Ломакин забил первый гол, на 18-й минуте форвард гостей Иван Тимошенко сравнял счет. На 47-й минуте Ломакин сделал дубль, но на 80-й минуте отличился хавбек «Родины» Олег Дмитриев, гол которого принес москвичам ничью.
«Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 13 очками в 9 матчах, «Енисей» идет на 12-й строчке с 11 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
5
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
6
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
7
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
8
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
9
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
10
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
11
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
12
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 1
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|2 : 1
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|2 : 1
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|1 : 1
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|2 : 2
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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