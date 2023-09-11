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Сегодня, 15:00

«Арсенал» — «Химки»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матч «Арсенал» — «Химки» пройдет 11 сентября в 16:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Арсенал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Арсенал» на своем поле примет подмосковные «Химки» в рамках 9-го тура первой лиги в понедельник, 11 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Россия. ФНЛ. 9-й тур
11 сент, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Химки

Прямой эфир противостояния «Арсенал» — «Химки» можно бесплатно посмотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции в 16:25 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

«Арсенал» имеет в своем активе две победы, команда потерпела четыре поражения и еще две игры завершились вничью. «Химки» одержали три победы, проиграли три игры и еще два сыграли вничью.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
0
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Неделя

«Алания» не удержала победу над «Тюменью» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
8
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
9
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
10
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
11
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
12
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 1 : 1
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 1 : 2
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 7 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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