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Дубль Мельникова принес «Спартаку-2» победу над «Аланией»

18:55
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«Спартак-2» победил «Аланию» в матче 24-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Москвичи переиграли соперника со счетом 3:2.

Дубль в составе красно-белых оформил нападающий Степан Мельников.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:3
Спартак-2
Голы
Шильцов, 18 (0:1), Хадарцев, 32 (1:1), Воропаев, 41 (1:2), Мельников, 47 (1:3), Гурциев, 77 (2:3)
Алания
Томаев Багаев (Дзахов, 51 ) Бутаев Качмазов Кочиев Хабалов (Кобесов, 73 ) Хадарцев (Гурциев, 59 ) Кобесов (Эльдарушев, 73 ) Кокоев (Хугаев, 59 ) Магомедов Машуков
Спартак-2
Шитов Акмурзин Агапов Петрунин Воропаев Денисов Шильцов (Голятов, 89) Сунгатулин Маркитесов Мельников (Шитов, 74) Оганесян (Муминов, 90)
Предупреждения
Багаев 40, Кочиев 45  -  Акмурзин 9, Сунгатулин 67, Оганесян 70
Удаления
Машуков 64
Судьи
Константин Аверьянов (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Иван Шитик все материалы автора
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