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«Балтика» забила победный гол в ворота «Ротора» в добавленное ко второму тайму время

19:55
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«Балтика» принимала «Ротор» в матче 24-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Калининградцы вырвали победу в добавленное ко втору тайму время — 2:1.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 18:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Ротор
Голы
Мохбалиев, 48 (0:1), Алейник, 75 (1:1), Лазарев, 90 (2:1)
Балтика
Латышонок Остоич Мещанинов Кузьмин Попов (Тишкин, 46 ) Макарчук (Джамилов, 82 ) Альшин Кашчелан (Алейник, 73 ) Казаев (Лазарев, 72 ) Гелоян Шамкин (Маркович, 72 )
Ротор
Обухов (Терновский, 90) Мартынов Мохбалиев Кузнецов Чуканов Серченков (Абдуллаев, 72) Николаев Ташаев (Минаев, 90) Маляров Макаров Муллин (Щеткин, 58)
Предупреждения
Остоич 16, Мещанинов 16, Альшин 32, Тишкин 89  -  Маляров 20, Обухов 37, Николаев 64
Судьи
Евгений Буланов (Саранск)

Россия. ФНЛ. 24-й тур
21 нояб, 18:00. Родина (Химки)
Олимп-Долгопрудный
0:0
Енисей
Олимп-Долгопрудный
Ставер Большаков Никитенков Кутин Гудков Лоуренс Косянчук Ада Сафронов (Герчиков, 79 ) Тарасенко Коротаев (Великородный, 70 )
Енисей
Опарин Сухомлинов Рукас Рукас Масловский Ломакин (Зотов, 46) Раздорских (Комков, 75) Иванов (Лапшов, 85) Самойлов (Ланин, 67) Саная (Канаплин, 67) Окладников
Предупреждения
Кутин 58, Большаков 66, Лоуренс 74  -  Рукас 30, Иванов 64, Рукас 86
Судьи
Артем Чистяков (Азов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Наполи 1
1-й тайм

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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