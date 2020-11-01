«Алания» разгромила на выезде «Краснодар-2», «Енисей» уступил «Нижнему Новгороду»

В рамках 19-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Алания» на выезде одержала крупную победу над «Краснодаром-2». Команда из Владикавказа забила четыре безответных мяча в ворота соперника.

Еще в одном матче «Енисей» на своем поле с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» — 0:1.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Алания» (Владикавказ) — 0:4 (0:1)

Голы: Качмазов, 42 (0:1). Машуков, 66 (0:2). Шавлохов, 69 (0:3). Хабалов, 90+2 (0:4).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Стежко (Байрамян, 79), Ивашин, Пелих, Исаенко, Камболов (Бочко, 46), Григорян (Текучев, 71), Якимов, Кутовой (Симонов, 85), Сабуа (Рзаев, 46), Апеков.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Кокоев, Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Крамаренко (Машуков, 53), Хугаев (Хосонов, 76), Магомедов (Дзахов, 74), Гиоргобиани (Хабалов, 69), Хадарцев (Суанов, 76).

Предупреждение: Камболов, 42.

Судья: Амелин (Тула).

1 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Сапета, 2.

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Абрамов (Гарбуз, 73), Кичин, Рукас, Сухомлинов, Зотов, Ланин (Дворников, 84), Лескано, Песиков (Марков, 48), Раздорских (Цховребов, 48), Глушков.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников (Зуйков, 82), Шумских, Гоцук, Маляров, Каккоев, Сапета, Комолов (Калинский, 70), Султонов (Попов, 61), Шарипов (Гащенков, 76), Горбунов (Сулейманов, 62).

Предупреждения: Кичин, 9. Анисимов, 39. Шумских, 49. Сухомлинов, 56. Цховребов, 57. Лескано, 65. Шарипов, 74. Рукас, 83.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

1 ноября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».