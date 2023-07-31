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Сегодня, 18:54

«Алания» обыграла «КАМАЗ» в матче первой лиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Алания» дома обыграла «КАМАЗ» в матче третьего тура первой лиги — 2:0.

В составе команды из Владикавказа отметились Алан Цараев и Ислам Машуков.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с махачкалинским «Динамо», матч пройдет 6 августа, начало — 19.00 мск.

В третьем туре первой лиги «Алания» встретится с «Акроном» также 6 августа, начало — 16.00 мск.

«КАМАЗ» располагается на 14-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 3 очка за 3 тура. «Алания» занимает 3-ю строчку с 7 очками.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
31 июл, 17:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
2:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
1
0
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«Химки» объявили об аренде Гбане в «Жил Висенте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 3 3 0 0 11-2 9
2
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
3
 Алания 3 2 1 0 4-1 7
4
 СКА-Хаб. 3 2 0 1 4-1 6
5
 Тюмень 3 2 0 1 4-3 6
6
 Сокол 3 2 0 1 4-6 6
7
 Родина 3 1 2 0 5-1 5
8
 Ленинградец 3 1 2 0 2-1 5
9
 Динамо Мх 3 1 1 1 2-2 4
10
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
11
 Нефтехимик 3 1 0 2 2-3 3
12
 Шинник 3 1 0 2 4-6 3
13
 Химки 3 1 0 2 3-5 3
14
 КАМАЗ 3 1 0 2 2-4 3
15
 Черноморец 3 0 3 0 2-2 3
16
 Арсенал 3 0 2 1 1-5 2
17
 Волгарь 3 0 0 3 3-8 0
18
 Кубань 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
28.07 20:00
Акрон – Арсенал
 5 : 1
29.07 18:00
Сокол – СКА-Хаб.
 1 : 0
30.07 16:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
30.07 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
30.07 17:00
Тюмень – Енисей
 1 : 0
30.07 18:00
Ленинградец – Родина
 1 : 1
30.07 18:00
Нефтехимик – Химки
 0 : 1
30.07 19:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 0
31.07 17:00
Алания – КАМАЗ
 2 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 3
Владлен Бабаев

Владлен Бабаев

Сокол

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Вадим Конюхов

Вадим Конюхов

Акрон

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Залимхан Юсупов

Залимхан Юсупов

Динамо

 3 0 3
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