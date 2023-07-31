«Алания» обыграла «КАМАЗ» в матче первой лиги

«Алания» дома обыграла «КАМАЗ» в матче третьего тура первой лиги — 2:0.

В составе команды из Владикавказа отметились Алан Цараев и Ислам Машуков.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с махачкалинским «Динамо», матч пройдет 6 августа, начало — 19.00 мск.

В третьем туре первой лиги «Алания» встретится с «Акроном» также 6 августа, начало — 16.00 мск.

«КАМАЗ» располагается на 14-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 3 очка за 3 тура. «Алания» занимает 3-ю строчку с 7 очками.