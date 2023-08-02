Туфан Садыгов назвал фейком информацию о смене гендиректора «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов высказался об информации о смене гендиректора «Химок».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Химок» Николай Оленев уйдет со своей должности в рамках структурной реформы в клубе.

«У меня нет такой информации. Ваши коллеги снова дали какой-то фейк», — заявил Садыгов «РБ Спорт».

«Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав три очка за три тура.