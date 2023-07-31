«Химки» объявили об аренде Гбане в «Жил Висенте»

Полузащитник «Химок» Мори Гбане на правах аренды перешел в «Жил Висенте», сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

Арендное соглашение 22-летнего ивуарийца с опцией выкупа рассчитано до конца сезона-2023/24.

Гбане выступал за подмосковную команду с лета прошлого года. Он сыграл в 24 матчах, отметившись одной голевой передачей.