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Сегодня, 16:55

«Акрон» разгромил «Велес»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Акрон» разгромил «Велес» в матче 17-го тура первой лиги. Команда из Тольятти выиграла со счетом 3:0.

«Акрон» набрал 20 очков и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице. «Велес» опустился в зону вылета: «16 очков и 15-е место.

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:0
Велес
Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:1
Волга Ул

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Акрон
ФК Велес
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Родина
0
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Неделя

«Волгарь» в гостях обыграл «Краснодар-2»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
3
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
4
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
5
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
6
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
7
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
8
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 2 : 1
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 14 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
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