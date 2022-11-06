Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:03

«Волгарь» в гостях обыграл «Краснодар-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Астраханский «Волгарь» на выезде обыграл «Краснодар-2» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

Забитыми мячами отметились Артур Гилязетдинов (32-я минута) и Данила Козлов (39-я минута).

«Волгарь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Краснодар-2» — 17-й (12 очков).

В следующем туре «Волгарь» примет у себя «Балтику». «Краснодар-2» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 14:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:2
Волгарь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
2-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Краснодар-2
0
Читайте также
«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» на своем поле обыграл «Кубань»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
3
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
4
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
5
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
6
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
7
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
8
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 2 : 1
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 14 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости