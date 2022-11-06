«Волгарь» в гостях обыграл «Краснодар-2»

Астраханский «Волгарь» на выезде обыграл «Краснодар-2» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

Забитыми мячами отметились Артур Гилязетдинов (32-я минута) и Данила Козлов (39-я минута).

«Волгарь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Краснодар-2» — 17-й (12 очков).

В следующем туре «Волгарь» примет у себя «Балтику». «Краснодар-2» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».