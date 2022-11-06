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Сегодня, 17:55

«Рубин» вырвал победу у махачкалинского «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» одолел «Динамо» из Махачкалы в матче 17-го тура первой лиги. Казанский клуб вырвал победу со счетом 1:0.

Победный мяч на 87-я минуте встречи забил нападающий Джоэль Фамейе.

Казанцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» идет на 11-й строчке (22 очка).

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 16:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
0:1
Рубин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Рубин (Казань)
1
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24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» разгромил «Велес»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
3
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
4
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
5
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
6
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
7
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
8
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 2 : 1
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
6.11 15:00
Акрон – Велес
 3 : 0
6.11 15:00
Родина – Волга
 2 : 1
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 0 : 1
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
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Балтика

 8
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 15 1 1
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