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Дубль Караева принес «СКА-Хабаровск» победу над «Акроном» в стартовом матче нового сезона ФНЛ

17:57
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В чемпионате Олимп — ФНЛ стартовал новый сезон. В первой встрече играли «Акрон» и «СКА-Хабаровск».

Команда из Хабаровска одержала победу со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Давид Караев.

Олимп — ФНЛ

1-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:2)

Голы: Караев, 33 (0:1). Караев, 44 (0:2). Бабаев, 88 (1:2).

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Зуев, Чистяков (Босов, 55), Сагуткин (Нестеров, 69), Савичев, Чудин, Потапов, Песегов, Газданов (Бабаев, 61), Майрович, Базелюк.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Хомич, Литвин, Эммерсон, Фомин, Смирнов (Никифоров, 90+1), Квеквескири, Мартусевич (Кольцов, 90+1), Носов, Галимов (Илик, 82), Караев (Брагин, 82), Булия.

Предупреждения: Базелюк, 40. Нестеров, 77. Майрович, 79. Потапов, 81. Литвин, 83. Бабаев, 84.

Судья: Буланов (Саранск).

10 июля. Самара. Стадион «Металлург».

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Иван Шитик все материалы автора

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