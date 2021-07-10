Дубль Караева принес «СКА-Хабаровск» победу над «Акроном» в стартовом матче нового сезона ФНЛ
В чемпионате Олимп — ФНЛ стартовал новый сезон. В первой встрече играли «Акрон» и «СКА-Хабаровск».
Команда из Хабаровска одержала победу со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Давид Караев.
Олимп — ФНЛ
1-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:2)
Голы: Караев, 33 (0:1). Караев, 44 (0:2). Бабаев, 88 (1:2).
«Акрон» (Тольятти): Гойло, Зуев, Чистяков (Босов, 55), Сагуткин (Нестеров, 69), Савичев, Чудин, Потапов, Песегов, Газданов (Бабаев, 61), Майрович, Базелюк.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Хомич, Литвин, Эммерсон, Фомин, Смирнов (Никифоров, 90+1), Квеквескири, Мартусевич (Кольцов, 90+1), Носов, Галимов (Илик, 82), Караев (Брагин, 82), Булия.
Предупреждения: Базелюк, 40. Нестеров, 77. Майрович, 79. Потапов, 81. Литвин, 83. Бабаев, 84.
Судья: Буланов (Саранск).
10 июля. Самара. Стадион «Металлург».
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