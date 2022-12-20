Агент Конате сообщил, что футболист на 99 процентов доиграет сезон в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохаммеда Конате, сообщил, что футболист не собирается покидать команду до конца текущего сезона.

По информации Metaratings.ru, игроком интересуется «Црвена звезда» и еще несколько клубов.

«Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Конате стал игроком «Ахмата» в июле 2021 года. Всего он провел 47 матчей за грозненский клуб, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,5 миллионов евро.