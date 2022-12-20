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Сегодня, 18:31

Агент Конате сообщил, что футболист на 99 процентов доиграет сезон в «Ахмате»

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохаммеда Конате, сообщил, что футболист не собирается покидать команду до конца текущего сезона.

По информации Metaratings.ru, игроком интересуется «Црвена звезда» и еще несколько клубов.

«Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Конате стал игроком «Ахмата» в июле 2021 года. Всего он провел 47 матчей за грозненский клуб, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-akhmata-konate-ostanetsya-v-klube-do-leta-1443624/
Футбол
Первая лига
ФК Ахмат
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 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
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 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
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 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
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7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
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 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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14
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
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18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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