Защитник Дзантиев покидает «Уфу»
«Уфа» и защитник Олег Дзантиев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.
В феврале 2021-го Дзантиев перешел в уфимский клуб из команды «Олимп-Долгопрудный». В сезоне 2021/22 защитник выступал на правах аренды в ростовском СКА из второго дивизиона ФНЛ.
30 июня 2022 года 23-летний защитник вернулся в «Уфу». В текущем сезоне футболист не принимал участия в официальных матчах за клуб. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcufa_team/8258
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|
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|
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|8
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|
13
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|4
|10
|6
|19-25
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|
14
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|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
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|3
|6
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|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
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|5.03
|00:00
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|5.03
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|
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Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
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|П
|
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|
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