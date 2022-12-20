Защитник Дзантиев покидает «Уфу»

«Уфа» и защитник Олег Дзантиев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

В феврале 2021-го Дзантиев перешел в уфимский клуб из команды «Олимп-Долгопрудный». В сезоне 2021/22 защитник выступал на правах аренды в ростовском СКА из второго дивизиона ФНЛ.

30 июня 2022 года 23-летний защитник вернулся в «Уфу». В текущем сезоне футболист не принимал участия в официальных матчах за клуб. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 тысяч евро.