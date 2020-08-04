15-летний Пиняев попал в сборную 1-го тура ФНЛ

В символическую сборную 1-го тура Олимп-ФНЛ вошли представители восьми клубов лиги. От «Балтики», «Волгаря» и «Спартака-2» в ней по два футболиста. Что касается «Чайки», то она представлена еще и главным тренером Магомедом Адиевым. pic.twitter.com/nnmq0T2dKM