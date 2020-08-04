Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

15-летний Пиняев попал в сборную 1-го тура ФНЛ

13:11

Пресс-служба Футбольной национальной лиги представила на официальной странице турнира в Twitter символическую сборную 1-го тура сезона-2020/21.

В команду попал 15-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев, дебютировавший в матче против «Спартака-2» (1:2) и отдавший результативную передачу через полминуты после выхода на поле на замену.

Голкипер: Максим Бориско («Балтика»)

Защитники: Владимир Хозин («Чайка»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Роман Локтионов («Волгарь»), Артём Макарчук («Балтика»)

Полузащитники: Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Михаил Игнатов («Спартак-2»), Никита Дорофеев («Шинник»), Сергей Пиняев («Чертаново»)

Форварды: Сильванус Нимели («Спартак-2»), Артём Погосов («Волгарь»)

Главный тренер: Магомед Адиев («Чайка»)

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир