«Зенит» надолго остался без Оздоева. Почему это не страшно для чемпиона

У Сергея Семака есть кем заменить полузащитника.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил серьезную травму в самом начале матча первого тура РПЛ с «Химками». Казалось бы, у чемпионов сейчас очень скудная скамейка, и травма одного из основных игроков станет серьезнейшим ударом, но именно эту потерю можно компенсировать.

Весной Оздоев уже потерял место в старте. Тогда в центре играли Вендел и Вильмар Барриос, а на флангах — Малком и Далер Кузяев. Вытеснить из старта кого-то из легионеров он едва ли смог бы. Казалось, что Оздоев присел на лавку надолго, но в новом сезоне главный тренер Сергей Семак поменял Кузяева и Вендела местами, а Барриос задержался на Кубке Америки. Так Магомед вернулся в стартовый состав и вместе с Кузяевым прикрывал опорную зону.

Интересная альтернатива

Барриос уже вернулся в команду и набирает форму. Но даже без него есть другой отличный вариант в опорную зону. Кирилл Кравцов заменил в игре с «Химками» травмированного Оздоева и провел практически полный матч. Недавно ему исполнилось 19 лет. По большому счету, это первый молодой футболист, которого Семак регулярно и системно встраивает в основной состав, что уже говорит о признании таланта и его уровне.

После травмы Оздоева у Семака было несколько вариантов: перевод в центр Дугласа Сантоса с выходом Даниила Кругового, перевод в центр Вендела с выходом Алексея Сутормина. Но тренер решился бросить в бой Кравцова. Можно сказать, поворотный момент.

Кравцов удивил. Понятно, что в хаосе, который царил в опорной зоне «Зенита», к нему есть претензии, но ровно в той же степени, что и ко всем остальным полузащитникам. Зато в этом хаосе Кравцов действовал эффективнее и объемнее, чем кто-либо. У него два заблокированных удара, три отбора, четыре выноса. По эффективности единоборств могут быть вопросы. Например, Кравцов трижды дал себя обыграть, но опять же — объемом он это компенсирует, а объем этот вдвое больше, чем у Кузяева.

Но по-настоящему Кирилл удивил действиями на мяче. Он стал полноценным регулирующим опорником. Стилистику и роль можно сравнить с тем, как действует Аксель Витсель. Он всегда предлагает себя возле зоны мяча, через него можно обыграться. Эта опция помогает партнерам сбросить давление и развернуть атаку. Кажется, что это просто, но на деле требует непрерывной концентрации и предугадывания перемещений всех игроков.

Похожие функции обычно выполнял Оздоев — с той разницей, что он перераспределял мяч по флангам и очень редко продвигал его сам, особенно через центр. Кравцов же много двигал мяч сам. По ожидаемой опасности передач он третий после Дугласа Сантоса и Ярослава Ракицкого. Аналогично по продвигающим передачам. Таким образом, Кравцов не просто выглядит интересной заменой, но и может дать команде дополнительные опции.

Универсальный бразилец

Дуглас Сантос — большой профи с железной немецкой дисциплиной (психология, режим, питание). Он прекрасно играет опорника. Последнее время кажется, что бразилец выглядит в этой роли даже лучше, чем на профильной позиции левого защитника. Сантос — лидер «Зенита» по игровым минутам. Даже Артем Дзюба и Ракицкий в РПЛ сыграли меньше. Дуглас мало подвержен травмам, не ездит в сборную, максимально профессионален и устойчив. В итоге он проводит сезоны ровно, и усадить его на лавку хотя бы на какой-то отрезок крайне сложно. Уже давно Сантос — лучший левый защитник лиги. Но и на других позициях за последние два сезона в одной только РПЛ бразилец провел 1250 минут.

Если Сантоса будут ставить в опорную зону, то на левом фланге наконец начнет получать игровое время Круговой. В прошлом сезоне он провел на поле меньше 800 минут, но, когда выходил, приносил много пользы. В прошлом сезоне Круговой вошел в топ-5 лиги по пасам с продвижением. Для понимания, из крайних защитников в топ-10 только Сантос (8-й). Круговой — 4-й в РПЛ по точности передач с продвижением. В топе среди крайних защитников по набранным метрам передачами в среднем за матч. В топ-5 лиги по кроссам и их точности.

Вывод

Несмотря на количественную ограниченность состава и отсутствие ряда игроков, травма Оздоева не должна стать большой проблемой. У «Зенита» есть самые разные варианты, чтобы его заменить, которые еще и открывают окно возможностей для молодежи.