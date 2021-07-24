«Зенит» нацелен на четвертое золото подряд. Но будет сложнее, чем раньше
Главные события межсезонья
«Очень важно, что обошлось без травм» — такой фразой главный тренер Сергей Семак резюмировал австрийский сбор. Именно это главное для «Зенита», а совсем не победа в Суперкубке России над «Локомотивом».
У сине-бело-голубых громадные проблемы с составом. В Австрии тренерский штаб Семака преимущественно занимался воспитанием молодежи и ждал, пока футболисты основы вернутся из расположения сборных и отпусков. Кто-то присоединился к команде в Австрии, кто-то чуть позже, а кое-кто уехал после Суперкубка. Сага с Малкомом тоже стала одним из важнейших событий лета — бразильца сперва вызвали в олимпийскую сборную, затем отцепили, но в итоге он все-таки оказался в составе и сейчас находится в Токио.
Суперкубок — конечно, тоже важное событие, но его значение нельзя переоценивать. Все три гола «Локомотиву» «Зенит» забил после грубых индивидуальных ошибок соперников. Но первый трофей сезона есть — и этого уже никто не вычеркнет из истории.
Для стадиона важное событие — смена газона. С 2017 года на «Газпром Арене» не меняли покрытие, но после изматывающего Евро-2020 с семью матчами решили перестелить. В сезон «Зенит» вступит с обновленным газоном, хотя первую домашнюю встречу проведет только в 3-м туре.
Малком дебютировал на Олимпийских играх и помог сборной Бразилии обыграть Германию — 4:2.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 22, 2021
Наш атакующий полузащитник вышел на поле на 65-й минуте вместо Клаудиньо. pic.twitter.com/DBpbPBcL26
Основные трансферы
После ухода Хавьера Рибалты у «Зенита» нет спортивного директора, и клуб не спешит назначать нового. Переговоры по трансферам ведут напрямую председатель совета директоров Елена Илюхина и генеральный директор Александр Медведев. Минула уже середина июля, а новичков нет (не считая выкупа контракта Дмитрия Чистякова у «Ростова»). Есть только потери.
Андрей Лунев свободным агентом отправился в «Байер», так и не найдя компромисса с «Зенитом» по новому соглашению. Молодые защитники Данила Прохин и Саба Сазонов отправились в «Ростов» и «Динамо» соответственно. Истек контракт с «Зенитом» у Юрия Жиркова, но к разговору с ним клуб может вернуться, когда тот залечит травму. Наконец, покинет Санкт-Петербург Себастьян Дриусси, который, по всей видимости, отправится в МЛС.
Сердар Азмун и Вильмар Барриос — среди тех, чья вероятность ухода сохраняется. Конкретных предложений «Зенит» пока не получал, но трансферное окно будет открыто еще долго.
Первый матч сине-бело-голубых в новом сезоне @premierliga — уже в субботу!#ХимкиЗенит pic.twitter.com/3mQlUmyrNE— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2021
Ожидания и задачи
Какие могут быть ожидания у лучшей команды России трех последних лет? Конечно, четвертая победа подряд. Правда, добиться ее будет сложнее, чем раньше. Сильнее команда не становится, уверенного первого номера в «Зените» теперь нет, титулами футболисты насытились, а легионеры наверняка смотрят на Запад. Настраивать игроков Семак умеет, хотя сделать это будет сложнее.
Другое дело, что и однозначного конкурента «Зенита» назвать нельзя. Да, «Спартак» выглядел мощно после последних побед в товарищеских матчах, но по остальным клубам есть сомнения. Кажется, если «Зенит» и выиграет чемпионат в этом сезоне, то в последнем или предпоследнем туре.
??SUPERCOPA ?? pic.twitter.com/GPk5sWuqXM— Sebasti?n Driussi (@SebadriussiOk) July 19, 2021
Календарь на старте
24.07. «Химки» (г)
01.08. «Ростов» (г)
07.08. «Краснодар» (д)
15.08. «Локомотив» (г)
21.08. «Уфа» (г)
28.08. ЦСКА (д)
У «Зенита» один из самых тяжелых календарей летних матчей. Сразу четыре игры из пяти первых — в гостях. Две единственные домашние встречи в августе — с «Краснодаром» и ЦСКА. Но хуже для «Зенита» даже не сам календарь, а то, что минимум три первых игры сине-бело-голубым придется обходиться без Малкома — он в это время будет биться за золото Олимпийских игр. Бразилец набрал прекрасный ход перед стартом сезона, так что его потеря особенно болезненна.
Но если «Зенит» умудрится к сентябрьской паузе подобраться на первом месте, да еще и не потеряет никого из лидеров на трансферном рынке, то шансы на четвертый титул подряд увеличатся.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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