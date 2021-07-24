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«Зенит» нацелен на четвертое золото подряд. Но будет сложнее, чем раньше

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Футболисты и тренерский штаб «Зенита». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит» «Зенит»: ориентировочный состав.
Футболисты и тренерский штаб «Зенита». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Главные события межсезонья

«Очень важно, что обошлось без травм» — такой фразой главный тренер Сергей Семак резюмировал австрийский сбор. Именно это главное для «Зенита», а совсем не победа в Суперкубке России над «Локомотивом».

У сине-бело-голубых громадные проблемы с составом. В Австрии тренерский штаб Семака преимущественно занимался воспитанием молодежи и ждал, пока футболисты основы вернутся из расположения сборных и отпусков. Кто-то присоединился к команде в Австрии, кто-то чуть позже, а кое-кто уехал после Суперкубка. Сага с Малкомом тоже стала одним из важнейших событий лета — бразильца сперва вызвали в олимпийскую сборную, затем отцепили, но в итоге он все-таки оказался в составе и сейчас находится в Токио.

Суперкубок — конечно, тоже важное событие, но его значение нельзя переоценивать. Все три гола «Локомотиву» «Зенит» забил после грубых индивидуальных ошибок соперников. Но первый трофей сезона есть — и этого уже никто не вычеркнет из истории.

Для стадиона важное событие — смена газона. С 2017 года на «Газпром Арене» не меняли покрытие, но после изматывающего Евро-2020 с семью матчами решили перестелить. В сезон «Зенит» вступит с обновленным газоном, хотя первую домашнюю встречу проведет только в 3-м туре.

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Основные трансферы

После ухода Хавьера Рибалты у «Зенита» нет спортивного директора, и клуб не спешит назначать нового. Переговоры по трансферам ведут напрямую председатель совета директоров Елена Илюхина и генеральный директор Александр Медведев. Минула уже середина июля, а новичков нет (не считая выкупа контракта Дмитрия Чистякова у «Ростова»). Есть только потери.

Андрей Лунев свободным агентом отправился в «Байер», так и не найдя компромисса с «Зенитом» по новому соглашению. Молодые защитники Данила Прохин и Саба Сазонов отправились в «Ростов» и «Динамо» соответственно. Истек контракт с «Зенитом» у Юрия Жиркова, но к разговору с ним клуб может вернуться, когда тот залечит травму. Наконец, покинет Санкт-Петербург Себастьян Дриусси, который, по всей видимости, отправится в МЛС.

Сердар Азмун и Вильмар Барриос — среди тех, чья вероятность ухода сохраняется. Конкретных предложений «Зенит» пока не получал, но трансферное окно будет открыто еще долго.

Сергей Семак, Руй Витория, Алексей Березуцкий.Сдуется ли «Зенит»? Как долго продержится в «Спартаке» Витория? Что за тренер Березуцкий?

Ожидания и задачи

Какие могут быть ожидания у лучшей команды России трех последних лет? Конечно, четвертая победа подряд. Правда, добиться ее будет сложнее, чем раньше. Сильнее команда не становится, уверенного первого номера в «Зените» теперь нет, титулами футболисты насытились, а легионеры наверняка смотрят на Запад. Настраивать игроков Семак умеет, хотя сделать это будет сложнее.

Другое дело, что и однозначного конкурента «Зенита» назвать нельзя. Да, «Спартак» выглядел мощно после последних побед в товарищеских матчах, но по остальным клубам есть сомнения. Кажется, если «Зенит» и выиграет чемпионат в этом сезоне, то в последнем или предпоследнем туре.

Календарь на старте

24.07. «Химки» (г)
01.08. «Ростов» (г)
07.08. «Краснодар» (д)
15.08. «Локомотив» (г)
21.08. «Уфа» (г)
28.08. ЦСКА (д)

У «Зенита» один из самых тяжелых календарей летних матчей. Сразу четыре игры из пяти первых — в гостях. Две единственные домашние встречи в августе — с «Краснодаром» и ЦСКА. Но хуже для «Зенита» даже не сам календарь, а то, что минимум три первых игры сине-бело-голубым придется обходиться без Малкома — он в это время будет биться за золото Олимпийских игр. Бразилец набрал прекрасный ход перед стартом сезона, так что его потеря особенно болезненна.

Но если «Зенит» умудрится к сентябрьской паузе подобраться на первом месте, да еще и не потеряет никого из лидеров на трансферном рынке, то шансы на четвертый титул подряд увеличатся.

"Зенит": ориентировочный состав.
«Зенит»: ориентировочный состав.
Химки — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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