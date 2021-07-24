Браво, Семак: замены обеспечили «Зениту» победу в Химках

Чемпионы России пропустили первыми и потеряли Оздоева в начале игры, но все-таки набрали три очка в Подмосковье.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:1)

Голы: Кухарчук, 28 (1:0). Азмун, 33 (1:1). Ерохин, 72 (1:2). Сутормин, 76 — с пенальти (1:3).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков (Корян, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Трошечкин, 84), Себай.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Оздоев (Кравцов, 9), Кузяев, Мостовой (Ерохин, 69), Вендел (Круговой, 85), Дзюба (Сутормин, 69), Азмун.

Предупреждение: Оздоев, 4.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мурашов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

24 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Миф о двух составах

С «Зенитом» связано достаточно мифов в российском футболе, один из них — бесконечная скамейка и два состава. Вероятно, этот стереотип тянется еще с 2018 года, когда Сергею Семаку в первое лето после назначения пришлось устраивать масштабную чистку и избавляться от арендованных/лишних игроков.

Это давно не так. У сине-бело-голубых еще в прошлом сезоне наблюдались значительные проблемы с обоймой, когда на ключевые матчи Лиги чемпионов приходилось вынужденно выпускать молодежь. А сейчас эти проблемы усугубились, ведь новичков у «Зенита» до сих пор нет, а потерь — очень много. Андрей Лунев отправился в «Байер», Малком временно уехал на Олимпиаду, Вильмар Барриос едва вернулся с Кубка Америки и из-за этого не попал в заявку на игру с «Химками». Себастьян Дриусси тоже расстается с «Зенитом» — «СЭ» в четверг сообщил, что аргентинец продолжит карьеру в МЛС. Неудивительно, что Себа не прилетел в Химки. А в перерыве матча «Зенит» подтвердил: южноамериканец может выкупить свой контракт.

Из-за перечисленных потерь легко было угадать стартовый состав на матч 1-го тура — вопрос был только в том, Деян Ловрен или Дмитрий Чистяков выйдет в паре с Ярославом Ракицким. Выбор Семака пал на хорвата, так что весь запас целиком состоял из обладателей российских паспортов. Причем из девяти резервистов сразу четверым — по 18 лет.

Потеря Оздоева

Еще одному футболисту скамейки — 19 лет. Это один из талантливейших опорников России Кирилл Кравцов, который полностью провел австрийский сбор с «Зенитом», неплохо выглядел в товарищеских матчах. Но едва ли юноша ожидал, что в этой встрече он появится на поле так рано — уже на 11-й минуте.

Все из-за травмы Магомеда Оздоева. Парадоксально, что кадровых проблем у «Зенита» достаточно, но при этом до игры с «Химками» все были здоровы. Однако первый же матч выбил из состава чемпионов России основного хавбека: Оздоев неудачно пошел в стык с Александром Филиным, получил и желтую карточку, и повреждение. С поля Магомеда увели лишь под руки, а вместо него вышел молодой Кравцов.

Травма Оздоева — колоссальный удар по «Зениту». Без него и Барриоса опорная зона чемпионов превратилась в экспериментальную, ведь Кравцов юн, а Вендел и Кузяев больше ориентированы на атаку. И в первом тайме структура гостей перекосилась: Кравцов часто оказался в одиночестве и не успевал страховать партнеров, но «Химки» дырами в центре соперника не воспользовались.

Спаситель Кержаков

Зато у «Зенита» неожиданно просела та зона, к которой по ходу прошлого сезона было чуть ли не меньше всего вопросов. Речь о левом фланге обороны. Дуглас Сантос давно и по праву считается одним из сильнейших футболистов невской команды, но в первом тайме игры с «Химками» бразилец дважды подряд позволил Брайну Идову опасно навесить с правого фланга, и если в первом случае Михаил Кержаков выручил, то во втором случае и очередной сейв вратаря не помог. Илья Кухарчук открыл счет на добивании.

Скорее всего, «Химки» изначально планировали давить «Зенит» с флангов — Эльвир Набиуллин и Идову были очень активны, закидывали штрафную гостей мячами, а форварды подмосковной команды были точны. За первый тайм «Химки» превзошли противника по ударам и аж шесть раз пробили в створ — Кержаков был великолепен.

Джокеры — Ерохин и Сутормин

«Зенит», конечно, тоже не сидел в окопах, но остроты у ворот Ильи Лантратова не хватало. Да, Андрей Мостовой еще до гола «Химок» едва не перекинул голкипера хозяев, но забили зенитовцы гораздо позже. Интересно, что гол Сердара Азмуна — следствие дальнего удара Кравцова в штангу. То есть молодой опорник все-таки подключался к атакам и создал гол.

Но с прямыми обязанностями Кравцов справлялся с трудом. Понятно, что это не его вина, но в одном из эпизодов Ракицкий даже сорвался на полузащитника молодежной сборной России — он недоглядел за оппонентом. Вообще, «Зениту» сильно повезло, что он не пропустил в первые 15—20 минут второго тайма, — в перерыве Игорь Черевченко явно указал футболистам на слабое место гостей, и «Химки» активнее стали наполнять центральную зону.

Однако мастерства хозяевам на второй гол не хватило, а вот «Зенит» спасли два джокера. В середине второго тайма Семак одновременно бросил в бой Александра Ерохина и Алексея Сутормина — и оба забили по мячу. Если Ерохин замкнул подачу Ракицкого, то Сутормин заработал пенальти и сам же его реализовал. При счете 3:1 в пользу «Зенита» игра была сделана.

Отдельно стоит упомянуть, что Ерохин заменил Артема Дзюбу и забил в его стиле. Когда форварда нет на поле, подач обычно становится меньше, но тут Ракицкий нашел ногу другого рослого футболиста. Сам же Дзюба в игре не впечатлил — только один удар и два загубленных момента в каждом из таймов.

В любом случае «Зенит» победил, так что критиковать его не за что. Но к следующей игре с «Ростовом» обязательно должен вернуться Барриос, иначе сине-бело-голубых ждут проблемы.