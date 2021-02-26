Первый тур после зимней паузы может задать новые тренды.

В последний уик-энд зимы возобновится чемпионат России по футболу. 26-28 февраля пройдут матчи 20-го тура.

Напомним, что РПЛ ушла на паузу в середине декабря. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит». На четыре очка отстает ЦСКА, на шесть — «Спартак». Команды бьются не только за титул, но и за места в еврокубках на будущий сезон.

Главным событием во время зимней паузы стала история с «Тамбовом», который из-за финансовых проблем мог сняться с чемпионата России. Однако в последний момент из сложной ситуации удалось найти выход — команда доиграет сезон.

Несмотря на подобные случаи, именно РПЛ — главный и любимый турнир для российских болельщиков. Добавить эмоций могут ставки на любимую команду с эксклюзивным бонусом от «СЭ» — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

РПЛ-2020/21: расписание матчей 20-го тура:

26 февраля

19.00 «Тамбов» — «Ротор»

27 февраля

14.00 «Химки» — «Уфа»

16.30 «Зенит» — «Ростов»

19.00 «Локомотив» — ЦСКА

19.00 «Сочи» — «Арсенал»

28 февраля

14.00 «Спартак» — «Рубин»

16.30 «Ахмат» — «Динамо»

19.00 «Краснодар» — «Урал»

Где смотреть матчи РПЛ

Правами на показ матчей РПЛ владеет субхолдинг «Матч». Большая часть трансляций попадает на платный канал «Матч Премьер». Однако несколько игр тура обычно идут на общедоступном «Матч ТВ».

В 20-м туре «Матч ТВ» покажет три встречи: «Тамбов» — «Ротор», «Локомотив» — ЦСКА и «Ахмат» — «Динамо». Остальные игры будут транслироваться по «Матч Премьер».

Главные фавориты РПЛ

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом РПЛ «Зенит». Поставить на чемпионство команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.25. Следом идут ЦСКА — 6.00, и «Спартак» — 13.0.

Шансы остальных клубов котируются куда ниже. Коэффициент на чемпионство «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и «Сочи» — 100.

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Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 27 февраля

Московское дерби — это главная афиша первого после зимней паузы тура РПЛ. Обе команды удачно возобновили сезон, одержав победы в домашних матчах 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Локомотив» разгромил «Тамбов» (3:0), а ЦСКА спокойно разобрался с хабаровским СКА — 2:0. Впрочем, по уровню напряжения и сопротивления эти игры были больше похожи на контрольные. Поэтому судить по ним о состоянии железнодорожников и армейцев было бы опрометчиво.

«Локомотив» провел зиму довольно тихо. Трансфер был только один — из «Бордо» приехал центральный защитник Пабло. Но куда важнее то, что восстановился после тяжелой травмы и тренировался в общей группе полузащитник Дмитрий Баринов.

Главный тренер красно-зеленых Марко Николич активно наигрывал на сборах молодежь — Даниила Куликова, Никиту Иосифова. На месте нападающего пробовался Франсуа Камано.

ЦСКА в плане комплектования состава был активнее — клуб пополнили нападающий Саломон Рондон и полузащитник Эмиль Бохинен. В аренду в Турцию отправился Кристиян Бистрович, в итальянский «Беневенто» уехал Адольфо Гайч. Тот же Рондон, имеющий опыт игры в РПЛ, способен разнообразить атаку красно-синих.

По мнению БЕТСИТИ, именно ЦСКА является фаворитом предстоящего матча. Пусть и неявным. Коэффициент на победу армейцев — 2.43, тогда как на успех «Локомотива» — 3.20. Ничья оценивается в 3.20.

Обе команды способны показывать интересный и яркий футбол, но нужно учитывать два фактора. Во-первых, и для «Локомотива», и для ЦСКА это будет всего второй матч после зимней паузы.

Во-вторых, в Москве в субботу вечером ожидаются легкий морозец и снег, что тоже способно не в лучшую сторону сказаться на зрелищности игры. Поэтому «СЭ» предполагает, что много голов ждать не стоит. Ставка на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69 выглядит надежно.

Виктор Гончаренко и Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч 27 февраля

Другой центральный матч тура — «Зенит» против «Ростова». Обе команды неудачно выступили в БЕТСИТИ Кубке России, матчами которого возобновился внутрироссийский сезон.

Питерцы сенсационно уступили «Арсеналу» (1:2), а «Ростов» дома неожиданно проиграл «Ахмату» (0:1).

У «Зенита» хватает травмированных — Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Дуглас Сантос. Несмотря на глубину состава, это создает определенные проблемы главному тренеру Сергею Семаку.

«Ростов» после поражения от «Ахмата» сенсационно расторг контракт с капитаном команды Романом Еременко. В общем, назвать обстановку в стане обоих клубов абсолютно спокойной никак нельзя. Предстоящий матч может во многом определить, как для команд сложится вторая часть сезона.

По мнению БЕТСИТИ, безусловным фаворитом игры считается «Зенит» — коэффициент на его победу равен 1.42. Котировка на успех «Ростова» — 8.20, на ничью — 4.80.

Матчи «Зенита» и «Ростова» традиционно проходят весело. Например, в прошлом сезоне игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 6:1. Тогда три мяча команде Валерия Карпина забил Артем Дзюба.

В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенита» и «Ростов» пропустили от не самых сильных соперников. У обеих команд проблемы в обороне. Поэтому «СЭ» прогнозирует обмен голами с коэффициентом 2.23.

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