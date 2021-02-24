«Спартак» и Лапочкин: 24 победы и 4 поражения. Как сыграет с красно-белыми «Рубин»?

Определены арбитры и инспекторы матчей 20-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 26 по 28 февраля.

Очередное назначение на игру с участием «Спартака» получил Сергей Лапочкин. Матч красно-белых он судит впервые в этом сезоне, а вот до этого на его счету 29 игр в чемпионате и еще три — в молодежном первенстве. Статистика более чем благоприятная для спартаковцев: +22=3-4 (48-21) у первой команды и +2=1-0 (5-2) — у молодежки. В Москве «Спартак» проиграл только один раз — год назад «Краснодару» (0:1).

Нет в списке Станислава Васильева и Владимира Москалева. Видимо, их отсутствие связано с качеством работы на кубковой игре «Зенит» — «Арсенал» (1:2). У них нет назначений и в ФНЛ. Кроме того, остались без работы в РПЛ и ФНЛ Игорь Панин и Сергей Иванов. Предположу, что это связано с «алкогольными» скандалами конца прошлого года, когда говорилось, что они пропустят стартовые туры второй части чемпионата.

Артем Любимов дебютирует в премьер-лиге, у Ивана Сиденкова всего второй матч. Владислав Безбородов установит новый рекорд чемпионата — 237 игр.

Полный список назначений выглядит так:

«Тамбов» — «Ротор» — Иван Сиденков, Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов, резервный Сергей Чебан, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Мацюра.

«Химки» — «Уфа» — Артем Любимов, Валентин Мурашов, Илья Елеференко, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Еремин, инспектор Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Ростов» — Алексей Матюнин, Владимир Миневич, Денис Березнов, резервный Олег Соколов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Антон Аверьянов, инспектор Александр Колобаев.

«Локомотив» — ЦСКА — Павел Кукуян, Алексей Лунев, Андрей Болотенков, резервный Юнус Кошко, ВАР Кирилл Левников, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Арсенал» — Михаил Вилков, Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Сергей Лапочкин, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Тарас Безубяк.

«Спартак» — «Рубин» — Сергей Лапочкин, Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов, резервный Евгений Буланов, ВАР Алексей Амелин, АВАР Илья Елеференко, инспектор Владимир Овчинников.

«Ахмат» — «Динамо» — Владислав Безбородов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Урал» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Александр Машлякевич, ВАР Николай Волошин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Владимир Енютин.