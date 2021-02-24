Собрали высказывания о трансфере Квинси из «Аякса» в московский клуб

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

— Все детали по Промесу будут на пресс-конференции.

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»:

— Промес — очень качественный игрок. У него есть личность и харизма! Он обязательно поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

Денис Глушаков, бывший капитан «Спартака»:

— Квинси — хороший футболист, думаю, поможет «Спартаку». Пусть Промес сначала возобновит тренировки. Сейчас ему, наверное, не до встреч будет — потом пересечемся, пообщаемся.

Дмитрий Комбаров, бывший защитник «Спартака»:

— Возвращение Промеса — усиление для «Спартака», Квинси поможет команде. Я ему еще не писал, только вот узнал информацию. Не считаю, что голландец растерял свои качества. У нас несильно изменился чемпионат с того времени, как он ушел, поэтому Промес должен оставаться топом.

Александр Самедов, бывший полузащитник «Спартака»:

— В одну реку входят дважды. Не следил за Промесом в Голландии, но это большой футболист. Возвращение Квинси — хорошее усиление для нашего чемпионата.

Рауль Рианчо, бывший тренер «Спартака»:

— Промес — отличное усиление для московской команды! Квинси — фантастический игрок, он был очень важен для «Спартака» и стал одним из лучших легионеров РПЛ. Голландец великолепен в игре один в один. Думаю, он сможет вернуть свою прежнюю форму и помочь красно-белым стать чемпионами.

Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака»:

— Отношусь к этому переходу исключительно положительно. Не знаю, чье место в основе Квинси займет, — это должен решать тренер. Уверен, Тедеско найдет ему применение. Рано рассуждать о чемпионстве, выйдет на поле — тогда и посмотрим. Но я рад, что Промес появится на нем в красно-белых цветах.

Данил Алешин, Константин Колмаков, Владимир Пушкарев, Владислав Флегонтов