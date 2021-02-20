ЦСКА: лучший трансфер зимы в РПЛ, уход Овчинникова и Онопко

Оцениваем готовность ЦСКА к остатку сезона

Событие межсезонья

Инсайдеры уверяли, что уйдет Виктор Гончаренко, а команду покинули его помощники: ЦСКА не стал продлевать контракты (они закончились в конце прошлого года) с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Все знали о недопонимании Овчинникова с Гончаренко, кто-то из них должен был уйти. У Сергея Ивановича было отличное взаимопонимание с большинством футболистов, он держал атмосферу. Думал, что его уход может обострить отношения между командой и главным тренером. Но на сборах, как мне говорят, все было отлично.

Трансферы

Пришли: Соломон Рондон («Далянь Ифан»", аренда), Эмиль Бохинен («Стабек», 1,5 миллиона евро по оценке Transfermarkt).

Ушли: Кристиан Бистрович («Касымпаш», аренда), Адольфо Гайч («Беневенто», аренда), Такума Нисимура («Вегалта Сэндай», 473 тысячи евро).

В перспективе Рондон может стать лучшим трансфером РПЛ этой зимы. Сделка логичная, риски минимальные. Из минусов — очень долгое оформление перехода. Про Бохинена мало известно, но игрок в центр был нужен еще летом.

Уверен, весь топ-менеджмент ЦСКА надеется на то, что Гайч заиграет в «Беневенто», и итальянцы его выкупят. На фоне вялых действий конкурентов, кампания армейцев выглядит бодро.

Оценка кампании: 7,0/10

Главные изменения

Вместо Овчинникова вратарей будет тренировать Дмитрий Крамаренко. Важнейшее действие зимней паузы для ЦСКА. От того, насколько доволен будет Игорь Акинфеев, в клубе зависит очень многое.

Алексей Березуцкий ушел из менеджмента ЦСКА и присоединился к брату Василию в тренерском штабе. Было много разговоров, что он вообще покинет клуб. В итоге только смена деятельности или временная должность, чтобы что-то переждать.

Сила состава

Лидеры без травм. А с учетом уровня, который показывал Гайч, даже самый разобранный Рондон — это усиление. У ЦСКА сыгранная команда, и отговорки Гончаренко про молодость в концовке этого сезона уже не пройдут. Мощнее их по составу выглядят только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

Оптимальный состав ЦСКА. Фото «СЭ»

Сила текущего состава: 7,5/10

Главная проблема

Раньше все знали, что все решает только президент клуба Евгений Гинер. Из команды так массово не утекала информация, не было постоянных кадровых перестановок. В ЦСКА очень любили говорить, что они — семья. Сейчас этого ощущения нет.

Игры на сборах

ЦСКА — Сборная свободных агентов — 7:0 (Чалов, Магнуссон, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Дзагоев, Шкурин)

ЦСКА — «Мурсия» — 5:0 (Влашич, Зайнутдинов, Эджуке, Шкурин, Аванесян)

ЦСКА — «Мурсия» — 3:1 (Автогол, Шкурин, Влашич)

ЦСКА — «Ла Унион» — 6:2 (Тикнизян, Яковлев, Шкурин, автогол, Чалов, Ахметов)

ЦСКА — «Картахена» — 1:1 (Шкурин)

ЦСКА — «Расинг Мурсия» — 1:0 (Чалов )

ЦСКА, как всегда, проводил сборы в Испании. Там же находились «Локомотив» и «Краснодар», но ехать до них было далеко, поэтому армейцы играли с соперниками низкого уровня.

Календарь

Кубок: «СКА-Хабаровск» (д)

РПЛ: «Локомотив» (г); «Ахмат» (д); «Арсенал» (г); «Зенит» (д); «Тамбов» (г); «Ротор» (д); «Сочи» (г); «Спартак» (г); «Уфа» (д); «Краснодар» (д); «Динамо» (г)

ЦСКА со всеми лидерами, кроме «Сочи», играет в Москве. Армейцев в апреле ждет матч с «Тамбовом», который до этой даты может и не дожить. В Кубке проходимый соперник.

Календарь: 7,5/10

Конкретная цель на весну

Быть в топ-2. Нужно отбивать деньги, которые вкачали прошлым летом. Не вижу смысла продолжения работы Гончаренко с командой, если он не выведет ее в Лигу чемпионов.