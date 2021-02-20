ЦСКА: лучший трансфер зимы в РПЛ, уход Овчинникова и Онопко
Событие межсезонья
Инсайдеры уверяли, что уйдет Виктор Гончаренко, а команду покинули его помощники: ЦСКА не стал продлевать контракты (они закончились в конце прошлого года) с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
Все знали о недопонимании Овчинникова с Гончаренко, кто-то из них должен был уйти. У Сергея Ивановича было отличное взаимопонимание с большинством футболистов, он держал атмосферу. Думал, что его уход может обострить отношения между командой и главным тренером. Но на сборах, как мне говорят, все было отлично.
Трансферы
Пришли: Соломон Рондон («Далянь Ифан»", аренда), Эмиль Бохинен («Стабек», 1,5 миллиона евро по оценке Transfermarkt).
Ушли: Кристиан Бистрович («Касымпаш», аренда), Адольфо Гайч («Беневенто», аренда), Такума Нисимура («Вегалта Сэндай», 473 тысячи евро).
В перспективе Рондон может стать лучшим трансфером РПЛ этой зимы. Сделка логичная, риски минимальные. Из минусов — очень долгое оформление перехода. Про Бохинена мало известно, но игрок в центр был нужен еще летом.
Уверен, весь топ-менеджмент ЦСКА надеется на то, что Гайч заиграет в «Беневенто», и итальянцы его выкупят. На фоне вялых действий конкурентов, кампания армейцев выглядит бодро.
Оценка кампании: 7,0/10
Главные изменения
Вместо Овчинникова вратарей будет тренировать Дмитрий Крамаренко. Важнейшее действие зимней паузы для ЦСКА. От того, насколько доволен будет Игорь Акинфеев, в клубе зависит очень многое.
Алексей Березуцкий ушел из менеджмента ЦСКА и присоединился к брату Василию в тренерском штабе. Было много разговоров, что он вообще покинет клуб. В итоге только смена деятельности или временная должность, чтобы что-то переждать.
Сила состава
Лидеры без травм. А с учетом уровня, который показывал Гайч, даже самый разобранный Рондон — это усиление. У ЦСКА сыгранная команда, и отговорки Гончаренко про молодость в концовке этого сезона уже не пройдут. Мощнее их по составу выглядят только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
Сила текущего состава: 7,5/10
Главная проблема
Раньше все знали, что все решает только президент клуба Евгений Гинер. Из команды так массово не утекала информация, не было постоянных кадровых перестановок. В ЦСКА очень любили говорить, что они — семья. Сейчас этого ощущения нет.
Игры на сборах
ЦСКА — Сборная свободных агентов — 7:0 (Чалов, Магнуссон, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Дзагоев, Шкурин)
ЦСКА — «Мурсия» — 5:0 (Влашич, Зайнутдинов, Эджуке, Шкурин, Аванесян)
ЦСКА — «Мурсия» — 3:1 (Автогол, Шкурин, Влашич)
ЦСКА — «Ла Унион» — 6:2 (Тикнизян, Яковлев, Шкурин, автогол, Чалов, Ахметов)
ЦСКА — «Картахена» — 1:1 (Шкурин)
ЦСКА — «Расинг Мурсия» — 1:0 (Чалов )
ЦСКА, как всегда, проводил сборы в Испании. Там же находились «Локомотив» и «Краснодар», но ехать до них было далеко, поэтому армейцы играли с соперниками низкого уровня.
Календарь
Кубок: «СКА-Хабаровск» (д)
РПЛ: «Локомотив» (г); «Ахмат» (д); «Арсенал» (г); «Зенит» (д); «Тамбов» (г); «Ротор» (д); «Сочи» (г); «Спартак» (г); «Уфа» (д); «Краснодар» (д); «Динамо» (г)
ЦСКА со всеми лидерами, кроме «Сочи», играет в Москве. Армейцев в апреле ждет матч с «Тамбовом», который до этой даты может и не дожить. В Кубке проходимый соперник.
Календарь: 7,5/10
Конкретная цель на весну
Быть в топ-2. Нужно отбивать деньги, которые вкачали прошлым летом. Не вижу смысла продолжения работы Гончаренко с командой, если он не выведет ее в Лигу чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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