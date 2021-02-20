«Зенит»: затишье перед бурным летом и охота на золотой дубль

Оцениваем готовность «Зенита» ко второй половине сезона.

Сегодня мы завершаем цикл материалов о готовности сильнейших клубов премьер-лиги к рестарту сезона. Редакция «СЭ» выбрала несколько критериев, по которым оценила команды топ-9. На очереди — лидер и действующий победитель чемпионата России «Зенит».

События межсезонья

Сложно выделить главное событие последних двух месяцев. О каждом из них можно написать одной строкой:

— Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вошла в исполком РФС;

— Сергей Семак вакцинировался от коронавируса;

— Артем Дзюба и Андрей Лунев пропустили первый сбор из-за ковида;

— Сердар Азмун и Малком получили травмы;

— Аналитик «Зенита» Никита Васюхин перешел в «Рубин»;

— Вендел купил золотой PlayStation.

Наверное, это самая бессобытийная зима «Зенита» за долгие годы. И для болельщиков невской команды это даже хорошо — лучше так, чем уход какого-нибудь футболиста со скандалом, как это бывало не раз. Питерцам требовались отдых и перезагрузка после катастрофы в Лиге чемпионов.

Трансферы

Пришли: —

Ушли: Александр Васютин («Юргорден», аренда), Леон Мусаев («Рубин»)

На редкость тихое окно для «Зенита». Год назад из Петербурга с шумом уезжал Кокорин, два года назад клуб приобрел Барриоса, Азмуна и Ракицкого и отправил Паредеса в «ПСЖ», три года назад пришли Оздоев, Набиуллин и Заболотный, а ушли в аренды Дзюба и Шатов.

Сейчас все буднично: третий вратарь Васютин и запасной хавбек Мусаев ожидаемо отправились за игровой практикой в другие клубы. Да, мог покинуть Санкт-Петербург Дриусси, но этого не произошло.

Высокую оценку поставить мы все равно не можем, так как у «Зенита» не хватает исполнителей на флангах, в центре обороны и в нападении. Об этом говорил и Семак — усиление необходимо. Но чемпионы отложили решение кадрового вопроса на лето, когда грядет грандиозная чистка.

Оценка кампании: 4,5/10

Главное изменение

Преображение Вендела. Осенью не все оценили трансфер бразильца. Основных аргументов против новичка было два: у «Зенита» хватает исполнителей в средней линии, а у Вендела не самая лучшая репутация. Он действительно выходил на поле нечасто, но сборы в Дубае показали, что сейчас хавбек готов если не стать лидером, то существенно влиять на игру. В ОАЭ Вендел много забивал и прекрасно действовал в подыгрыше. Вопрос только в том, сможет ли он перенести все это на официальные матчи чемпионата России.

Главная проблема

Травмы. «Зенит» — команда с четким стартовым составом. Семак не очень любит ротацию, поэтому потеря кого угодно из десяти полевых футболистов основы существенно влияет на сыгранность. Во многом поэтому сине-бело-голубые провалились в Лиге чемпионов.

На сборах «Зенит» тоже не миновал потерь. Дзюба и Лунев пропустили весь первый сбор, Азмун отсутствовал на втором, за несколько дней до отъезда из Дубая травмировался Малком. Кроме этого, футболисты невской команды получали и другие мышечные повреждения, из-за которых Семак ни разу не мог выпустить оптимальный состав. Это должно тревожить: сейчас неясно, кто из лидеров в каком состоянии и как это отразится на результатах «Зенита».

Тем не менее по меркам РПЛ состав сине-бело-голубых остается мощнейшим.

Сила текущего состава: 9/10

Игры на сборах

«Зенит» — «Рига» — 4:0 (Дриусси, Вендел, Мостовой, Крапухин)

«Зенит» — «Пахтакор» — 3:0 (Мостовой-2, Крапухин)

«Зенит» — «Шахтер» Солигорск — 2:0 (Кузяев, Азмун)

«Зенит» — «Урал» — 3:2 (Малком, Азмун, Вендел)

«Зенит» — «Арарат-Армения» — 4:0 (Сутормин, Малком-2, Вендел)

«Зенит» — «Ноа» — 3:0 (Чистяков, Крапухин, Погорелов)

«Зенит» — сборная Иордании — 1:0 (Дзюба)

«Зенит» — сборная Узбекистана — 4:0 (Мостовой-2, Крапухин, Шамкин)

Семак любит проводить контрольные встречи на сборах, поэтому такое число спаррингов не должно никого удивлять. Более того, у «Зенита» на последний день работы в Дубае был еще запланирован матч с «Пюником», но он сорвался. Чемпионы России во всех играх одержали победы, в большинстве — с крупным счетом. Правда, Семак настаивает на том, что обращать внимание на результаты не нужно, но факт не отметить нельзя.

Оптимальный состав

На сборах «Зенит» активно наигрывал схему 4-3-3, но это вызвано кадровыми проблемами в передней линии: Дзюба пропустил весь первый сбор, а Азмун — второй. Но очевидно, что оба форварда станут вместе выходить на поле весной, так что базовой расстановкой должна стать 4-4-2 с ромбом. В ней нет места для Дриусси.

Оптимальный состав «Зенита». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Арсенал» (д).

РПЛ: «Ростов» (д), «Рубин» (г), «Ахмат» (д), ЦСКА (г), «Химки» (д), «Сочи» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г).

«Зенит» уже сыграл во втором круге со «Спартаком» и «Динамо» — две победы. У сине-бело-голубых относительно простой график домашних встреч, зато хватает трудных выездов. Плюс для чемпионов, что в последнем туре запланирована игра с «Тамбовом» — судя по всему, три очка питерцам начислят без игры.

Сложность календаря: 6,5/10

Цель на весну

Все очень просто: победить в чемпионате и кубковом турнире. Клуб со статусом и возможностями «Зенита» не может ставить перед собой другие цели. А уже летом на Неве грядут перестановки, но это уже совсем другая история.