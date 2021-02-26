Судья Карасев зажег на сцене главного фестиваля металистов. Он и с гитарой хорош

Один из самых ярких арбитров страны исполнил мечту, приняв участие в концерте в составе группы «Catharsis».

Мы знали, что Сергей Карасев любит метал. Но не догадывались, что настолько продвинут!

Рефери выдал новость в своем Instagram:

«Всем привет! Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 февраля я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металическое Спасибо друзьям из «Catharsis» за поддержку и осуществление мечты! С праздником! Metal will never dies»

Это надо было увидеть, так что корреспондент «СЭ» поспешил в «ГлавClub», где проходил 15-й юбилейный фестиваль ''Главная Metal-Ёлка страны''. Он стал самым масштабным за всю историю проведения. Мероприятие проходит в два дня, а среди участников значатся такие группы, как «Ария», «Michael Night», «Маврин» и другие.

Отыграл Сергей далеко не все композиции — он появился под конец выступления группы «Catharsis».

Впрочем, сначала на сцену вышел мальчик:

— Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут?

— Коля.

— Коля! Фамилия?

— Карасев.

— Карасев Коля! Есть такое подозрение, что ты Николай Сергеевич Карасев!

— Да!

«Сейчас, помимо Николая Сергеевича, я хочу пригласить на сцену еще одного человека. У него, конечно, нет такой шевелюры как у тебя, но мы знаем, что вы оба любите группы heavy metal. Я хочу вам представить судью, лучшего арбитра нашей российской футбольной сцены. Наверное, единственный человек, который отсудил у нас чемпионат мира в России. Правильно, не ошибся?»

— Чуть-чуть, — показал жестом Карасев.

«Сразу скажу: неподкупный судья. Арбитр ФИФА, арбитр УЕФА, арбитр РФС, лучший арбитр нашей страны — Сергей Карасев. Мы исполним песню, которая называется... «Воин света», — прокричал вокалист.

Что ж, вышло зажигательно. Чувствовалось, что Карасев ловит настоящий кайф от выступления. Он воздевал руки к небу, показывал пальцами «козу», даже в отсутствие шевелюры тряс вместе с остальными музыкантами головой в ритм композиции. В общем, держался уверенно и был ярким действующим лицом происходящего. Как и на футбольном поле

После выступления артисты ещё долго не уходили со сцены. Сергей Карасев благодарил зрителей и музыкантов. Зал аплодировал ему в ответ. Пожалуй, впервые работа футбольного судьи оказалась принята публикой с таким воодушевлением.

Карасев: «Не ожидал, что так сильно зацепит»

— Эмоции до сих пор не утихают, — делился впечатлениями Карасев спустя сутки. — Как будто это не со мной происходило. Не ожидал, что так сильно зацепит. Я ведь на многих концертах побывал, но и представить не мог, что сам смогу выступить на сцене. Человек ставит высоты и их берет. Хотя без поддержки ребят из группы «Catharsis» ничего бы, конечно, не получилось. Одно дело дома в спокойной обстановке играть, другое — на сцене, где нельзя стоять на месте, а вокруг все гремит и грохочет. Только за день до концерта репетицию провели, но опять же — зрителей не было. Зато музыканты одобрили, сказали, чтобы не волновался. Главное, мол — драйв, эмоции, двигаться на сцене, давать шоу. Там же три гитары. Если я куда-то не туда пойду, то две другие вытянут — никто в зале не заметит.

— С шоу у вас очень круто вышло — движения, как у профи!

— Нахватался на концертах — много их посещал. Я, может, и не все хотел делать — само выскакивало. Пересматривал в записи, думал, при такой постановке рук неудобно играть же.

— Вы так раскованно себя вели, даже подумалось, что перед выступлением немного допинга приняли.

— Нет. Не дай бог что-то сорвал бы. Поэтому даже мысли не было экспериментировать с алкоголем, надо было выйти максимально собранным.

— Игре на гитаре много времени уделяете?

— Где-то полтора года занимаюсь с гитаристом «Catharsis» Олегом Мишиным. Он преподает не только мне. Правда, за последние полгода удалось взять всего два урока. У меня родился третий ребенок — надо помогать супруге, да и дома часто требуется соблюдать тишину, а занятия по скайпу часа на два. В гости тоже не поедешь — мы далеко друг от друга. Так что основные успехи были в период самоизоляции весной. Три месяца провел на даче, там можно уйти в отдельную комнату и заниматься. Сейчас выступление стало для меня огромной мотивацией для продолжения самосовершенствования. Не для концертов, конечно, а для себя.

— Что сложнее — отсудить матч или сыграть на гитаре на концерте?

— Мы это обсуждали, мне музыканты говорили: «Чего тебе волноваться, ты работал и при 50 тысячах зрителей, и при 80». Но в одном деле я профи, а в другом — чайник. На поле знаю, что и когда надо делать. А тут же полная неизвестность, так что на концерте было гораздо сложнее. На футболе лишь легкое волнение перед началом матча, которое улетучивается после стартового свистка. А здесь ребята удивлялись: «Ты чего, у тебя глаза от напряжения стеклянные, расслабься».

— Зато прием гораздо теплее, чем на футболе.

— Да уж, на стадионе вряд ли услышишь скандирования «Судья — молодец!» или «Карасев, Карасев». Впрочем, болельщики приходят поддерживать футболистов, а не судей. На концерте же был очень теплый прием. Они любят heavy metal и «Сatharsis», я — тоже, так что мы одной волне.

Сергей Карасев во время концерта.

Вокалист «Catharsis»: «Оценка за матч — пятерка! Технико-тактические действия — пятерка!»

За комментарием по выступлению Карасева мы обратились к вокалисту группы «Catharsis» Олегу Жилякову.

— Расскажите, как вы познакомились с Сергеем Карасевым, как он попал в группу?

— Познакомились очень давно, год уже и не вспомню. У нас был концерт в Санкт-Петербурге, мы с группой отправились туда на поезде. Так получилось, что я был в одном купе вместе с Сергеем. Разговорились о музыке, а так как он любитель рока, особенно тяжелого, мы с ним сошлись, скажем так, характерами. Слово за слово, познакомились, обменялись контактами, и все. Ночью проехались, пообщались и разошлись. Волей судеб случилось так, что в следующий раз мы столкнулись лицом к лицу в Москве. Именно с этого момента началась наша с ним плотная дружба, теперь постоянно созваниваемся. Я сам до сих пор играю в футбол, у меня большое футбольное прошлое, на этой почве постоянно с Сергеем в контакте. Слежу за всеми его матчами, будь то чемпионат мира, или раунды Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Сегодня ему назначили выезд в Краснодар, ещё не вывесили расписание, а я уже знаю, что Серега будет судить «быков».

Слежу за ним, он следит за творчеством нашей группы, иногда встречаемся. Так получилось, что сейчас появилась возможность совместить наш концерт с перерывом между его футбольными матчами. Он отсудил Лигу Европы в Гранаде, на следующий день был VAR в Ростове, еще сутки спустя приехал к нам на репетицию. Мы с ним поиграли, отрепетировали все, и сразу же, будьте любезны, Сергей Геннадьевич, выходите на сцену группы «Catharsis».

— Какое впечатление он произвел на вас во время концерта?

— Я могу сказать, что человек, который относится к своей работе очень трепетно, будет и во всех остальных делах усерден. Я видел, какой он хороший семьянин, как любит детей. Точно также Сергей относится и к музыке. Он подошел к концерту со стопроцентной готовностью, выполнял все, что от него требуется. Как музыкант он, во-первых, фотогеничный, у него есть свой лысый шарм, скажем так. Учитывая, что в рок-музыке все с длинными волосами, хаерастые, то Серега своей внешностью ни разу не испортил облик группы. Наоборот, придал стиля. А, во-вторых, и как музыкант очень хорошо вписался. То есть играл все четко, так, как было выучено! Молодец! Оценка за матч — пятерка! Технико-тактические действия — пятерка!

— После концерта вы с Карасевым наверняка пообщались. Какие у него были эмоции?

— Эмоции у него били через край, да так сильно, что мы ещё после концерта в гримерке вместе, по-рокерски говоря, рубились. Он взял гитару, я там пел с ним. После нас ещё группа «Ария» играла, мы прям под их музыку с гитарой и микрофонами стояли, рубились. Эмоции, веселье! У нас всегда в гримерке веселье, а Серега тоже с юмором, добродушный, органично вписался в коллектив. Все позитивно: что на концерте, что после.

Сергей Карасев во время концерта.

«Тедеско мне очень нравится!»

— Поговорим о футболе. За кого вы сами болеете, если не секрет?

— Не секрет. В Европе отдаю предпочтение двум великим грандам — «Ювентусу» и «Реалу». А в России болею за красно-белую команду. Вперед, «Спартак»!

— Как относитесь к главному тренеру? Не считаете ли, что его пора сменить?

— Я как бывший игрок, который всю жизнь в футболе и закончил спортивную школу, не сторонник постоянных перемен в команде. Невозможно сделать что-то нормальное, когда вечно что-то меняется. Мне очень нравится как работает Тедеско. Но, к сожалению, с нашим русским менталитетом люди не могут понять работу иностранцев. Доменико очень хорошо вписывается в команду, он суперский тренер, я обеими руками за него. Точно так же, как был за Карреру. Единственный из россиян, кого я вижу на посту «Спартака» — это Валерий Георгиевич Карпин, с которым тоже знаком. Если только он вернётся обратно, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Тедеско ставит интересный футбол. Даже вот проиграли «Динамо» на выходных. Однако приятно смотреть на команду, которая двигается вперёд, идёт все время в атаку. Нет отсиживаний в обороне, нет выноса мяча. У них грамотный тактический футбол. Тоже самое было и при Каррере.

— Какие у вас ожидания от возобновления сезона?

— Ожидания-то у меня, как и у любого болельщика своего клуба — первое место. Но, учитывая, что сейчас у нас «Зенит» в фаворе, и отрыв у питерцев хороший, возможно, «Спартак» займёт второе место. Хотя что-то мне подсказывает, что будет только бронза.

— «Спартак» объявил о возвращении Промеса. Получится ли у него?

— Как говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Боюсь, что второй приход Промеса не будет таким, каким был первый. Снаряд упадёт, но все же где-то рядом.

— Вы сказали, что в Европе поддерживаете «Реал» и «Ювентус». Как оцените их в этом сезоне?

— Я уважаю эти две команды по определённым причинам. Всегда был за жёсткий футбол, а «Юве» и «Реал» его показывают. «Реал» более интересен, потому что всегда играет в атаку, у них хороший выход из обороны через грамотный центр поля. Кросс, Модрич, Каземиро — эти игроки решают вопросы. Не могу сказать, что «Реал» буксует — нормальная игра, все идет по плану, они будут на первом месте. «Атлетико» отстанет, у них всегда во второй половине сезона идет большая просадка. Что касается «Ювентуса», то как центральный защитник могу сказать, что в данный момент в обороне есть некоторые проблемы.

Сергей Карасев во время концерта.

«Сын играет за «Балтику»

— Вы явно внимательный болельщик. За другими видами спорта успеваете следить?

— В хоккее болею за «Вашингтон Кэпиталз», смотрю все матчи. Кроме того, включаю трансляции, когда играют русские в других командах. Естественно, все мы больше всего следим за Овечкиным — побьет ли он рекорд Великого (Гретцки — Прим. «СЭ»). Но мой любимый игрок — Орлов.

Слежу за большим теннисом. В волейболе отдаю предпочтение «Кузбассу», очень люблю Вербова. Я был у них на арене, знаком с руководством — хорошие ребята. В женском волейболе нравится московское «Динамо». Особенно, как играет Ирина Фетисова. А так, в основном, болею за калининградский «Локомотив». Несколько раз даже был на их матчах в Лиге Чемпионов.

В меньшей степени стал интересоваться биатлоном, разочаровался я в нашей команде. За лыжами слежу, за Большуновым. Я сам человек спорта, много знаю спортсменов — футболистов, хоккеистов. Хочется за всеми следить.

У меня у самого сын выступает за юношескую команду «Балтики». При калининградском клубе есть своя футбольная академия футбольная, он играет за неё. Ходим, болеем с семьей, родственниками. Даже на выезды ездили до пандемии.

Сергей Карасев во время концерта.

Гитарист «Catharsis»: «Карасев сыграл очень круто!»

Узнали мы и профессиональное мнение гитариста «Catharsis» Игоря «Jeff» Полякова.

— Как бы вы оценили выступление Карасева на концерте?

— И значально такие гости, как Сергей — человек не из музыкальной сферы, принимающий участие в наших выступлениях на подобного рода праздничных фестивалях, они больше воспринимаются, как небольшая шалость, как что-то не очень серьезное. Человек из футбольного мира вдруг выходит на сцену играть... Мы, если честно, тоже думали, что будет что-то подобное, что просто сделаем такой номер, сами повеселимся и всем будет приятно. Но Серега поразил тем, что подошел к вопросу крайне серьезно и ответственно. Он действительно занимался очень много времени исполнительским мастерством, гитарой. Это было слышно. Карасев выходил на сцену не просто пошутить или как-то принять участие в нашей дружеской истории, он выходил именно играть, как музыкант. Поэтому мне действительно нужно сказать, что у него получилось. Он именно сыграл. Он не просто отбывал номер или валял дурака, он сыграл! Этим Сергей меня поразил. Не забудем, что это был его первый опыт какого-то подобного перформанса. Сразу на сцену, с гитарой, в такой музыке... Он сыграл просто очень круто! Без дураков и не потому что Карасев какой-то наш очень хороший друг. Человек действительно сыграл классно. У нас многие молодые, скажем так, музыканты, музыкальные коллективы, к десятому-двадцатому выступлению такого уровня игры на гитаре не достигают. Серега вышел и играл как гитарист. Это вызывает большое уважение и спасибо ему, что он настолько серьезно ко всему этому подошел. Я ему сам сказал, что необязательно показывать класс, давай просто сделаем такой шутейный номер. Но номер получился не шутейный. Это было исполнение гитарное. Так что Серега просто красавец! Если у нас так все станут относиться к делу, то везде будет порядок.

— Планируете ли и дальше что-то подобное?

— Я ему закинул эту идею где-то полтора года назад. Он рассказывал всегда, что любит такую музыку, что занимается немного гитарой, ну и как-то так, возможно в формате шутки, проскочило: «А давай как-нибудь с нами на сцену, сыграешь». Он: «Да ну, да ладно, ерунда». Я говорю: «Да давай попробуем!» Сергей воспринял разговор очень правильно, серьезно. Повторюсь, он много времени занимался гитарой, брал уроки у нашего гитариста, в течение года подтянул свой уровень. В итоге так называемая шутка воплотилась в жизнь и воплотилась классно! Поэтому сейчас, отвечая на вопрос, я уже на полном серьезе могу сказать, что если Сергей продолжит, а я уверен что он теперь продолжит, потому что мы его мотивировали просто невероятно, то что-то подобное будет происходить. Человека от этого прет, мы со своей стороны будем помогать. Почему нет? Замечательно, классно, у него это хорошо получается. Еще неизвестно к чему все это приведёт. Может быть Сергей действительно вырастет в какого-то великого человека и в этой сфере. Поэтому, мы теперь только за! Сергей — ответственный, классный теперь уже музыкант!

Филипп Нагорный