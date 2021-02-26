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Судья Карасев зажег на сцене главного фестиваля металистов. Он и с гитарой хорош

Сегодня, 18:30
Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта. Сергей Карасев во время концерта.
Сергей Карасев во время концерта.
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Один из самых ярких арбитров страны исполнил мечту, приняв участие в концерте в составе группы «Catharsis».

Мы знали, что Сергей Карасев любит метал. Но не догадывались, что настолько продвинут!

Рефери выдал новость в своем Instagram:

«Всем привет! Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 февраля я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металическое Спасибо друзьям из «Catharsis» за поддержку и осуществление мечты! С праздником! Metal will never dies»

Это надо было увидеть, так что корреспондент «СЭ» поспешил в «ГлавClub», где проходил 15-й юбилейный фестиваль ''Главная Metal-Ёлка страны''. Он стал самым масштабным за всю историю проведения. Мероприятие проходит в два дня, а среди участников значатся такие группы, как «Ария», «Michael Night», «Маврин» и другие.

Отыграл Сергей далеко не все композиции — он появился под конец выступления группы «Catharsis».

Впрочем, сначала на сцену вышел мальчик:

— Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут?

— Коля.

— Коля! Фамилия?

— Карасев.

— Карасев Коля! Есть такое подозрение, что ты Николай Сергеевич Карасев!

— Да!

«Сейчас, помимо Николая Сергеевича, я хочу пригласить на сцену еще одного человека. У него, конечно, нет такой шевелюры как у тебя, но мы знаем, что вы оба любите группы heavy metal. Я хочу вам представить судью, лучшего арбитра нашей российской футбольной сцены. Наверное, единственный человек, который отсудил у нас чемпионат мира в России. Правильно, не ошибся?»

— Чуть-чуть, — показал жестом Карасев.

«Сразу скажу: неподкупный судья. Арбитр ФИФА, арбитр УЕФА, арбитр РФС, лучший арбитр нашей страны — Сергей Карасев. Мы исполним песню, которая называется... «Воин света», — прокричал вокалист.

Квинси Промес, Сергей Карасев, Петр Чех.

Что ж, вышло зажигательно. Чувствовалось, что Карасев ловит настоящий кайф от выступления. Он воздевал руки к небу, показывал пальцами «козу», даже в отсутствие шевелюры тряс вместе с остальными музыкантами головой в ритм композиции. В общем, держался уверенно и был ярким действующим лицом происходящего. Как и на футбольном поле

После выступления артисты ещё долго не уходили со сцены. Сергей Карасев благодарил зрителей и музыкантов. Зал аплодировал ему в ответ. Пожалуй, впервые работа футбольного судьи оказалась принята публикой с таким воодушевлением.

Карасев: «Не ожидал, что так сильно зацепит»

— Эмоции до сих пор не утихают, — делился впечатлениями Карасев спустя сутки. — Как будто это не со мной происходило. Не ожидал, что так сильно зацепит. Я ведь на многих концертах побывал, но и представить не мог, что сам смогу выступить на сцене. Человек ставит высоты и их берет. Хотя без поддержки ребят из группы «Catharsis» ничего бы, конечно, не получилось. Одно дело дома в спокойной обстановке играть, другое — на сцене, где нельзя стоять на месте, а вокруг все гремит и грохочет. Только за день до концерта репетицию провели, но опять же — зрителей не было. Зато музыканты одобрили, сказали, чтобы не волновался. Главное, мол — драйв, эмоции, двигаться на сцене, давать шоу. Там же три гитары. Если я куда-то не туда пойду, то две другие вытянут — никто в зале не заметит.

— С шоу у вас очень круто вышло — движения, как у профи!

— Нахватался на концертах — много их посещал. Я, может, и не все хотел делать — само выскакивало. Пересматривал в записи, думал, при такой постановке рук неудобно играть же.

— Вы так раскованно себя вели, даже подумалось, что перед выступлением немного допинга приняли.

— Нет. Не дай бог что-то сорвал бы. Поэтому даже мысли не было экспериментировать с алкоголем, надо было выйти максимально собранным.

— Игре на гитаре много времени уделяете?

— Где-то полтора года занимаюсь с гитаристом «Catharsis» Олегом Мишиным. Он преподает не только мне. Правда, за последние полгода удалось взять всего два урока. У меня родился третий ребенок — надо помогать супруге, да и дома часто требуется соблюдать тишину, а занятия по скайпу часа на два. В гости тоже не поедешь — мы далеко друг от друга. Так что основные успехи были в период самоизоляции весной. Три месяца провел на даче, там можно уйти в отдельную комнату и заниматься. Сейчас выступление стало для меня огромной мотивацией для продолжения самосовершенствования. Не для концертов, конечно, а для себя.

— Что сложнее — отсудить матч или сыграть на гитаре на концерте?

— Мы это обсуждали, мне музыканты говорили: «Чего тебе волноваться, ты работал и при 50 тысячах зрителей, и при 80». Но в одном деле я профи, а в другом — чайник. На поле знаю, что и когда надо делать. А тут же полная неизвестность, так что на концерте было гораздо сложнее. На футболе лишь легкое волнение перед началом матча, которое улетучивается после стартового свистка. А здесь ребята удивлялись: «Ты чего, у тебя глаза от напряжения стеклянные, расслабься».

— Зато прием гораздо теплее, чем на футболе.

— Да уж, на стадионе вряд ли услышишь скандирования «Судья — молодец!» или «Карасев, Карасев». Впрочем, болельщики приходят поддерживать футболистов, а не судей. На концерте же был очень теплый прием. Они любят heavy metal и «Сatharsis», я — тоже, так что мы одной волне.

Сергей Карасев во время концерта.
Сергей Карасев во время концерта.

Вокалист «Catharsis»: «Оценка за матч — пятерка! Технико-тактические действия — пятерка!»

За комментарием по выступлению Карасева мы обратились к вокалисту группы «Catharsis» Олегу Жилякову.

— Расскажите, как вы познакомились с Сергеем Карасевым, как он попал в группу?

— Познакомились очень давно, год уже и не вспомню. У нас был концерт в Санкт-Петербурге, мы с группой отправились туда на поезде. Так получилось, что я был в одном купе вместе с Сергеем. Разговорились о музыке, а так как он любитель рока, особенно тяжелого, мы с ним сошлись, скажем так, характерами. Слово за слово, познакомились, обменялись контактами, и все. Ночью проехались, пообщались и разошлись. Волей судеб случилось так, что в следующий раз мы столкнулись лицом к лицу в Москве. Именно с этого момента началась наша с ним плотная дружба, теперь постоянно созваниваемся. Я сам до сих пор играю в футбол, у меня большое футбольное прошлое, на этой почве постоянно с Сергеем в контакте. Слежу за всеми его матчами, будь то чемпионат мира, или раунды Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Сегодня ему назначили выезд в Краснодар, ещё не вывесили расписание, а я уже знаю, что Серега будет судить «быков».

Слежу за ним, он следит за творчеством нашей группы, иногда встречаемся. Так получилось, что сейчас появилась возможность совместить наш концерт с перерывом между его футбольными матчами. Он отсудил Лигу Европы в Гранаде, на следующий день был VAR в Ростове, еще сутки спустя приехал к нам на репетицию. Мы с ним поиграли, отрепетировали все, и сразу же, будьте любезны, Сергей Геннадьевич, выходите на сцену группы «Catharsis».

— Какое впечатление он произвел на вас во время концерта?

— Я могу сказать, что человек, который относится к своей работе очень трепетно, будет и во всех остальных делах усерден. Я видел, какой он хороший семьянин, как любит детей. Точно также Сергей относится и к музыке. Он подошел к концерту со стопроцентной готовностью, выполнял все, что от него требуется. Как музыкант он, во-первых, фотогеничный, у него есть свой лысый шарм, скажем так. Учитывая, что в рок-музыке все с длинными волосами, хаерастые, то Серега своей внешностью ни разу не испортил облик группы. Наоборот, придал стиля. А, во-вторых, и как музыкант очень хорошо вписался. То есть играл все четко, так, как было выучено! Молодец! Оценка за матч — пятерка! Технико-тактические действия — пятерка!

— После концерта вы с Карасевым наверняка пообщались. Какие у него были эмоции?

— Эмоции у него били через край, да так сильно, что мы ещё после концерта в гримерке вместе, по-рокерски говоря, рубились. Он взял гитару, я там пел с ним. После нас ещё группа «Ария» играла, мы прям под их музыку с гитарой и микрофонами стояли, рубились. Эмоции, веселье! У нас всегда в гримерке веселье, а Серега тоже с юмором, добродушный, органично вписался в коллектив. Все позитивно: что на концерте, что после.

Сергей Карасев во время концерта.
Сергей Карасев во время концерта.

«Тедеско мне очень нравится!»

— Поговорим о футболе. За кого вы сами болеете, если не секрет?

— Не секрет. В Европе отдаю предпочтение двум великим грандам — «Ювентусу» и «Реалу». А в России болею за красно-белую команду. Вперед, «Спартак»!

— Как относитесь к главному тренеру? Не считаете ли, что его пора сменить?

— Я как бывший игрок, который всю жизнь в футболе и закончил спортивную школу, не сторонник постоянных перемен в команде. Невозможно сделать что-то нормальное, когда вечно что-то меняется. Мне очень нравится как работает Тедеско. Но, к сожалению, с нашим русским менталитетом люди не могут понять работу иностранцев. Доменико очень хорошо вписывается в команду, он суперский тренер, я обеими руками за него. Точно так же, как был за Карреру. Единственный из россиян, кого я вижу на посту «Спартака» — это Валерий Георгиевич Карпин, с которым тоже знаком. Если только он вернётся обратно, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Тедеско ставит интересный футбол. Даже вот проиграли «Динамо» на выходных. Однако приятно смотреть на команду, которая двигается вперёд, идёт все время в атаку. Нет отсиживаний в обороне, нет выноса мяча. У них грамотный тактический футбол. Тоже самое было и при Каррере.

— Какие у вас ожидания от возобновления сезона?

— Ожидания-то у меня, как и у любого болельщика своего клуба — первое место. Но, учитывая, что сейчас у нас «Зенит» в фаворе, и отрыв у питерцев хороший, возможно, «Спартак» займёт второе место. Хотя что-то мне подсказывает, что будет только бронза.

— «Спартак» объявил о возвращении Промеса. Получится ли у него?

— Как говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Боюсь, что второй приход Промеса не будет таким, каким был первый. Снаряд упадёт, но все же где-то рядом.

— Вы сказали, что в Европе поддерживаете «Реал» и «Ювентус». Как оцените их в этом сезоне?

— Я уважаю эти две команды по определённым причинам. Всегда был за жёсткий футбол, а «Юве» и «Реал» его показывают. «Реал» более интересен, потому что всегда играет в атаку, у них хороший выход из обороны через грамотный центр поля. Кросс, Модрич, Каземиро — эти игроки решают вопросы. Не могу сказать, что «Реал» буксует — нормальная игра, все идет по плану, они будут на первом месте. «Атлетико» отстанет, у них всегда во второй половине сезона идет большая просадка. Что касается «Ювентуса», то как центральный защитник могу сказать, что в данный момент в обороне есть некоторые проблемы.

Сергей Карасев во время концерта.
Сергей Карасев во время концерта.

«Сын играет за «Балтику»

— Вы явно внимательный болельщик. За другими видами спорта успеваете следить?

— В хоккее болею за «Вашингтон Кэпиталз», смотрю все матчи. Кроме того, включаю трансляции, когда играют русские в других командах. Естественно, все мы больше всего следим за Овечкиным — побьет ли он рекорд Великого (Гретцки — Прим. «СЭ»). Но мой любимый игрок — Орлов.
Слежу за большим теннисом. В волейболе отдаю предпочтение «Кузбассу», очень люблю Вербова. Я был у них на арене, знаком с руководством — хорошие ребята. В женском волейболе нравится московское «Динамо». Особенно, как играет Ирина Фетисова. А так, в основном, болею за калининградский «Локомотив». Несколько раз даже был на их матчах в Лиге Чемпионов.

В меньшей степени стал интересоваться биатлоном, разочаровался я в нашей команде. За лыжами слежу, за Большуновым. Я сам человек спорта, много знаю спортсменов — футболистов, хоккеистов. Хочется за всеми следить.

У меня у самого сын выступает за юношескую команду «Балтики». При калининградском клубе есть своя футбольная академия футбольная, он играет за неё. Ходим, болеем с семьей, родственниками. Даже на выезды ездили до пандемии.

Сергей Карасев во время концерта.
Сергей Карасев во время концерта.

Гитарист «Catharsis»: «Карасев сыграл очень круто!»

Узнали мы и профессиональное мнение гитариста «Catharsis» Игоря «Jeff» Полякова.

— Как бы вы оценили выступление Карасева на концерте?

— Изначально такие гости, как Сергей — человек не из музыкальной сферы, принимающий участие в наших выступлениях на подобного рода праздничных фестивалях, они больше воспринимаются, как небольшая шалость, как что-то не очень серьезное. Человек из футбольного мира вдруг выходит на сцену играть... Мы, если честно, тоже думали, что будет что-то подобное, что просто сделаем такой номер, сами повеселимся и всем будет приятно. Но Серега поразил тем, что подошел к вопросу крайне серьезно и ответственно. Он действительно занимался очень много времени исполнительским мастерством, гитарой. Это было слышно. Карасев выходил на сцену не просто пошутить или как-то принять участие в нашей дружеской истории, он выходил именно играть, как музыкант. Поэтому мне действительно нужно сказать, что у него получилось. Он именно сыграл. Он не просто отбывал номер или валял дурака, он сыграл! Этим Сергей меня поразил. Не забудем, что это был его первый опыт какого-то подобного перформанса. Сразу на сцену, с гитарой, в такой музыке... Он сыграл просто очень круто! Без дураков и не потому что Карасев какой-то наш очень хороший друг. Человек действительно сыграл классно. У нас многие молодые, скажем так, музыканты, музыкальные коллективы, к десятому-двадцатому выступлению такого уровня игры на гитаре не достигают. Серега вышел и играл как гитарист. Это вызывает большое уважение и спасибо ему, что он настолько серьезно ко всему этому подошел. Я ему сам сказал, что необязательно показывать класс, давай просто сделаем такой шутейный номер. Но номер получился не шутейный. Это было исполнение гитарное. Так что Серега просто красавец! Если у нас так все станут относиться к делу, то везде будет порядок.

— Планируете ли и дальше что-то подобное?

— Я ему закинул эту идею где-то полтора года назад. Он рассказывал всегда, что любит такую музыку, что занимается немного гитарой, ну и как-то так, возможно в формате шутки, проскочило: «А давай как-нибудь с нами на сцену, сыграешь». Он: «Да ну, да ладно, ерунда». Я говорю: «Да давай попробуем!» Сергей воспринял разговор очень правильно, серьезно. Повторюсь, он много времени занимался гитарой, брал уроки у нашего гитариста, в течение года подтянул свой уровень. В итоге так называемая шутка воплотилась в жизнь и воплотилась классно! Поэтому сейчас, отвечая на вопрос, я уже на полном серьезе могу сказать, что если Сергей продолжит, а я уверен что он теперь продолжит, потому что мы его мотивировали просто невероятно, то что-то подобное будет происходить. Человека от этого прет, мы со своей стороны будем помогать. Почему нет? Замечательно, классно, у него это хорошо получается. Еще неизвестно к чему все это приведёт. Может быть Сергей действительно вырастет в какого-то великого человека и в этой сфере. Поэтому, мы теперь только за! Сергей — ответственный, классный теперь уже музыкант!

Филипп Нагорный

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