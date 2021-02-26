Летом России нужен новый «Зенит»

Авторская колонка известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации в клубе-чемпионе

Footбольные люди

«Зенит» — единственный в РПЛ, кто этой зимой не подписал ни одного новичка. Такого с чемпионом России не происходило никогда. Петербуржцы, случалось, брали игроков не в стартовый состав — вроде Суанова с Вяткиным, но брали ведь. А сейчас — никого.

Почему?

Какой бы ни была причина, оставшиеся три месяца сине-бело-голубым предстоит жить под усиливающимся прессом внимания СМИ. На зенитовское будущее принято гадать применительно к Сергею Семаку, Хавьеру Рибалте или Александру Медведеву — выдвигая в качестве растущего полюса клуба Андрея Аршавина. Но что бы ни произошло, вполне вероятно, что Петербург покинет летом только Рибалта, а Семак выиграет свой третий титул.

И вот здесь, в попытке рассуждать, что ждет «Зенит» после сезона, натыкаешься на очень сложные темы.

Попробую их перечислить.

1. Состав нуждается в переоценке

Проблемных мест хватает, они множатся. Состав сейчас держится за счет селекционных удач прошлых лет. Если называть вещи своими именами, «Зенит» превращается в постаревшую легионерскую команду.

Более того, есть очевидный дисбаланс, когда на каждой позиции вроде бы есть топ-исполнитель по меркам РПЛ, но отсутствует альтернатива. У сине-бело-голубых — всего двое нападающих и столько же центральных защитников. Стоит выбыть кому-то из них — и сразу же начинается головная боль для штаба.

У «Зенита» — два вратаря, но нет голкипера в статусе «наше все» даже на ближайшую перспективу. Интересно, что в среду вечером Адамов подписал контракт с «Сочи», хотя прошлым летом он уже прошел медосмотр в Петербурге.

2. «Зенит» не может купить сильного российского игрока в РПЛ

Последний раз такое случалось еще при Роберто Манчини, когда клуб забрал у «Рубина» Магомеда Оздоева — то есть три года назад. Ни Миранчуки, ни Баринов, ни кто-то еще, о ком говорилось в СМИ, «Зениту» оказались не по зубам, как бы странно это ни звучало.

3. Никто из своих молодых пока не заиграл по-настоящему

Даже Мостовой, который уже привлекается в сборную. В этом чемпионате у него всего два гола — «Арсеналу» и «Химкам». В «Сочи» Андрей забивал намного больше, в том числе «Краснодару» с ЦСКА.

Есть ли здесь вопросы к Семаку? Конечно. Наверняка перед ним стоит и задача раскрывать звезд зенитовской академии. Но пока не получается. Как и у предшественников.

4. Проблема Дзюбы?

Пожалуй, самая сложная тема. Ходили разговоры о конфликте Семака с Дзюбой, не стихают претензии к качеству игры капитана сборной в этом сезоне, но Артем при этом продолжает забивать. 11 голов — лидер вместе с Азмуном в споре снайперов. Говорить, что статистика — это одно, а параметры и уровень футбола — другое, сложно, когда речь идет о форварде с подобными показателями.

Капитанской повязки в «Зените» у Дзюбы больше нет, но в национальной команде он по-прежнему в таком статусе. А положение его в клубе таково, что Семаку сложно посадить на лавку своего лидера, даже если возникнут претензии по игре. Да и отправлять в резерв футболиста с такой харизмой чревато открытым конфликтом. Величина и срок контракта, влияние на российских футболистов, голос в раздевалке — все это ставит тренера в ситуацию, когда однозначно верного хода, если возникнет задача что-то изменить, нет.

Пожалуй, предстоящим летом «Зенит» станет самым любопытным футбольным проектом РПЛ. Можно оставить все как есть, но это просто отсрочит решение проблем на сезон и сделает клуб более уязвимым. Можно начать перестройку (тем более внимание «Газпрома» к «Зениту» останется прежним), но кто ее будет проводить? Взяв на себя ответственность в том числе в решении ситуативных задач.

Этот сезон обострил проблемы чемпиона, но другие в РПЛ «тормозят» еще сильнее. Победа над «Спартаком» в последнем матче прошлого года сразу после завершения лигочемпионской кампании симптоматична. У «Зенита» очень сильная инерция прежних лет, и команда даже при всех проблемах по-прежнему фаворит в борьбе за золото.

Но этот «Зенит», кажется, уже изживает себя. Нужен новый.