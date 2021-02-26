Президент РФС Александр Дюков перед возобновлением чемпионата России ответил на актуальные вопросы — о проблемах «Тамбова» и лицензировании, судейских реформах, новом составе исполкома и допустил возвращение РПЛ к формату проведения по схеме «осень-весна». «СЭ» приводит главные тезисы из выступления главы РФС.

О «Тамбове» и выводах РФС после проблем клуба

— Подход к лицензированию клубов исторически был достаточно мягким. Многие клубы предоставляли гарантирующие письма от руководящих органов. Не только «Тамбов» предоставил такое гарантийное письмо от своих региональных органов власти, что они готовы финансировать клуб. Не буду называть другие клубы, но это внушительный список.

Подход был достаточно мягким. Не каждый клуб может предоставить банковскую гарантию. Это сложно и подобного рода гарантии стоят денег. И мы исторически при лицензировании принимали такие письма, что позволяло обеспечивать наличие 16 команд в РПЛ.

По большинству этих писем обязательства исполнялись. Таких случаев, когда возникали проблемы, как с «Тамбовом», не так много. Да, это нехорошая история. Но мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании.

РФС не знает о новых спонсорах и тех, кто помог «Тамбову». Знаю, что РПЛ выделила клуба определенную сумму досрочно из будущих обязательных выплат. Это позволило решить проблемы.

Об изменениях процедуры лицензирования клубов

— Определенные решения были приняты в декабре. К началу новой процедуры лицензирования мы планируем изменить практику комиссий при лицензировании по учету этих гарантийных писем. Их уже будет недостаточно. Мы будем требовать от клубов предоставлять договоры с госорганами власти, со спонсорами.

Мы внедряем модуль в наши цифровые платформы — онлайн бюджет клуба, где каждый из них будет обязан загружать данные о финансовом состоянии в текущий момент. Это позволит нам осуществлять мониторинг. Дополнительно ежемесячно будет проходить проверка долговых обременений, которые есть в клубах.

Считаю, нужно ужесточить наказание для руководителей клубов, которые начинают вести себя авантюрно и безответственно. Их действия приводят к построению финансовой пирамиды. Их надо жестко наказывать вплоть до пожизненного отстранения от футбола. Мы планируем вести такой пункт в дисциплинарный регламент.

О судейской реформе, выплатах и рейтинге арбитров

— Есть оклад и есть премиальные за качественную работу. Это те расходы, которые должны нести клубы и лига. Судьи обслуживают матчи премьер-лиги. Мы не просим платить премиальные за те матчи, которые судьи провели в других лигах.

Должна быть и система наказания. Безбородов был отстранен до конца года, и этот срок подошел к концу, он сдал все тесты и поэтому возвращается к работе. А Вилков допустил ошибку, ввел в заблуждение КДК — за это также получил отстранение. Он сдал тесты и продолжит работу на матчах РПЛ. Эти отстранения и были наказанием.

Несколько арбитров были исключены из списка тех, кто может обслуживать матчи РПЛ. Они были исключены из-за низких оценок. Фамилии их вы знаете. Большое количество низких оценок по итогам первой части сезона привело к тому, что их отстранили. У нас уже создан рейтинг, и мы по нему каждые полгода будем принимать решения по отстранению арбитров или исключения из списков на обслуживание РПЛ. Вместо них будут приходить другие молодые арбитры.

Исходя из денег, которые мы получаем, мы меняем размер вознаграждений. Если судья ошибся, то ты не только премию не получишь, но еще и можешь быть наказан рублем. А если отработал правильно, то получил премию.

А оценки должен давать ЭСК, который необходимо формировать из опытных арбитров прошлого и экспертов. Если к ним есть претензии, то это можно обсудить. Лига и клубы представлены в исполкоме, и этот вопрос может быть поднят. Но на данный момент это опытные арбитры с репутацией.

О вакцинации российских футболистов

— Было пожелание к игрокам о вакцинировании. Мы можем только порекомендовать, не можем заставить игроков вакцинироваться. Кто-то из них действительно вакцинировался, а ряд футболистов пока не приняли такое решение. Продолжаем с ними общение.

Мы со своей стороны можем только рекомендовать им и создать условия для вакцинации, что мы и сделали. Это не просто рекомендация людей, которые не знают, что это такое. Мы все вакцинированы: Станислав Саламович и я. Мы никого не толкаем на какой-то риск, сами ничего не сделав. Есть проверенные вакцины, которые себя хорошо зарекомендовали, которые признаны в мире, и мы считаем, что они безопасны. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, они есть в Москве. Мы готовы вакцинировать любого игрока. Но дальше решения за ними. Обязательного требования нет.

О назначении Прядкина, Гинера и Илюхиной вице-президентами РФС

— Это решение клубов, они его приняли. Что касается бюро исполкома, то исторически было два представителя от РПЛ. Лигу должен представлять президент, которому было оказано доверие.

Гинер — представитель клубов, который обладает опытом в клубном футболе. В истории каждой команды бывают удачные и не очень удачные моменты. В целом никто не будет спорить, что ЦСКА — успешный клуб, который доказал это на спортивной арене, завоевав трофеи в России и Европе. Клуб, который с точки зрения коммерческой работы и трансферной политики, работает успешно.

Гинер работает уже давно, и я его высоко оцениваю как профессионала. Он предложил очень много важных идей в свое время, которые были реализованы. Что у него есть — абсолютная проактивность. Он регулярно принимает участие в заседаниях исполкома, активно участвует в работе финансового комитета. Гинер очень много сделал, чтобы изменилась система учета финансов.

Если говорить о Елене Илюхиной, то она заняла ту позицию, которую освободил Анатолий Турчак. Со стороны Межрегионального объединения поступило обращение, и шесть человек подписались, что на эту позицию было бы правильно выдвинуть Елену Анатольевну как руководителя одного из крупнейших объединений. Не надо к ней относиться как к представителю «Зенита». Она пришла в исполком через федерацию футбола Санкт-Петербурга и много усилий прилагает для развития футбола на Северо-Западе. Она пытается оказать всю помощь, которую только может. Я ее давно знаю, она активна.

О возможности перехода на систему «весна-осень»

— Не считаю, что это решение позволило нашему футболу совершить прорыв. Обратный переход я тоже не вижу прорывом. Есть другие факторы, которые способны придать более мощный импульс развитию нашего футбола.

Такой переход я не отвергаю, это возможно. Но нужно понимать, что переход с «осень-весна» на «весна-осень» — это организационно очень сложно. Просто для того, чтобы это случилось, нужен консенсус. Если его не будет, опять половина или больше половины голосующих окажутся недовольны, то зачем? Потратим много времени, сил и денег на то, что по большому счету никому не нужно.

Да, периодически различные эксперты высказываются, что хорошо было бы вернуться на систему «весна-осень», но этот вопрос регулярно обсуждался с клубами. И когда дело доходит до голосования и выражения мнения в письменном виде, то все склоняются к тому, что все нужно оставить без изменений. Повторюсь: это возможно, но тогда в нашем футболе нужно, чтобы большинство консолидировано высказалось, что этот возврат к прежней системе нам нужен. Но это организационно очень сложно и нам есть, чем заняться. Возможен переход на «весну-осень» в рамках одной лиги, если клубы выступят за эту идею.