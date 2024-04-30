Экс-игрок «Динамо» Батак: «Было бы неудобно, если бы я возглавил «Спартак»

Черногорский тренер Радослав Батак, ранее выступавший за «Динамо», заявил, что вряд ли согласился бы работать в «Спартаке».

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством команда одержала 2 победы и 2 раза сыграла вничью.

«Я болею за «Динамо». Не могу сказать на 100 процентов, но скорее всего, я бы отказал «Спартаку». Для меня в России только одна команда — «Динамо». И было бы неудобно, если бы я возглавил «Спартак», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 42 очка.