Отложенный уход Тедеско — минус для продления Бакаева. Но «Спартак» должен держаться за своего воспитанника

Обозреватель «СЭ» — о неудавшейся попытке «Динамо» заполучить полузащитника «Спартака».

Информация о возможной продаже Зелимхана Бакаева в «Динамо» в последний день зимнего трансферного окна мощно всколыхнула спартаковское сообщество даже на фоне эйфории от возвращения Квинси Промеса.

На болельщиков обрушились цифры. Вроде бы «Динамо» предлагало пять миллионов евро, а «Спартак» настаивал на 12. Потом, по данным из источников, близких к Петровскому парку, красно-белые уже якобы упали до восьми, но не меньше; готовность двигаться изъявляли и бело-голубые.

Все же не договорились. За день, тем более зимой, такие серьезные вопросы между конкурентами решаются редко, да и не зря же Зарема Салихова несколько месяцев назад говорила, что «Спартак» больше не будет совершать сделки на самом флажке. Промес — другая история; там переговоры шли давно и только завершились под конец окна. Здесь же в последние дни все только началось.

Тем не менее история с Бакаевым — далеко не выдумка желтой прессы. И не стоит исключать, что, если «Спартак» не договорится с ним о продлении в ближайшие полгода, она зайдет на новый виток, причем ценник будет уже явно более низким. Ведь тогда до конца контракта останется год. Дмитрию Попову и «Спартаку» в целом нужно сработать мастерски, чтобы до этого не дошло. Продажа Александра Кокорина в «Фиорентину» и покупка Промеса из «Аякса» показывают, что клуб на успехи в самых сложных переговорах способен.

А держаться за Бакаева, на мой взгляд, надо.

Да, после коронавируса он никак не может найти себя. Да, Зелимхан не похож на того человека, который вернулся в «Спартак» из Тулы, взял десятый номер и сразу начал всех разрывать. У Олега Кононова — на флангах, у Доменико Тедеско — под нападающими, чего не ожидал вообще никто.

Спады бывают у всех без исключения. Даже у великого Федора Черенкова после звездного 1980 года, когда 21-летний воспитанник школы «Спартака» забивал за сборную СССР на «Маракане» в Бразилии, победный мяч Франции с Платини в «Лужниках», четырем соперникам подряд на московской Олимпиаде, на следующий год он забил за «Спартак» лишь четыре мяча, и собственный клубный тренер Константин Бесков лишь раз вызвал его в сборную. Но никто же не собирался на этом основании куда-то Черенкова отдавать! Чуть потерпели — и он стал одним из величайших игроков команды в истории.

Само собой, не собираюсь заикаться о сравнении Бакаева с Черенковым — но в 81-м и тогдашнего Черенкова с Черенковым будущим не сравнивали. А речь о том, что один неудачный сезон, тем более замешанный на болезни и пандемии, — это точно не повод терять собственного воспитанника, одного из самых больших талантов «Спартака» за много лет, человека, который способен делать нестандартные ходы и решать исходы матчей.

И тем более — не повод отдавать его прямому конкуренту. Ладно бы еще за границу!

А интерес к нему именно «Динамо», считаю, только подчеркивает состоятельность и перспективу Зелимхана. Примеры двух Даниилов, Фомина и Лесового, говорят о том, что там в спортивном департаменте сейчас точно не дураки работают, особенно по российскому направлению.

Спортивный директор Желько Бувач, многолетний сподвижник Юргена Клоппа, похож на простофилю? Не очень, по-моему. И, по моей информации, он настаивал на приобретении того же Фомина. «Динамо» впервые за много лет вообще производит впечатление команды, которая не хаотично скупает то, что плохо лежит, а работает по уму и смотрит вперед. И со стороны «Спартака» позволить Бакаеву уйти туда — это самострел.

И с новым руководителем селекционного отдела «Динамо» Нариманом Акавовым, знающим Бакаева по «Спартаку» вблизи и видевшим его в каждодневной работе, Бувач наверняка посоветовался, прежде чем «Динамо» обозначило интерес. Кто-то по спартаковской традиции скажет — а кто, мол, такой этот Нариман? Мне кажется, это хороший специалист, которого просто надо использовать по его профилю. Он должен оценивать футболистов, а не вести переговоры, что его тоже заставляли делать в «Спартаке». В «Динамо», насколько понимаю, он занимается только своим делом.

Надо провести нормальную и грамотную управленческую работу, чтобы сохранить Бакаева в «Спартаке». Не любой ценой, конечно, но сохранить. Младшего упустили — удержите хоть старшего, который успел показать, на что способен. И далеко не в одном-двух матчах, а на приличном отрезке.

Других россиян в группе атаки со спартаковским культурным кодом в команде что-то не больно просматривается. С тонкостью, фантазией, обводкой, пасом, игровым мышлением. Понятно, что в его игре еще достаточно шероховатостей, но это тот случай, когда виден солидный резерв для роста.

Как всегда, много разговоров об агентах и их интересе — будь то Алан Агузаров или, по некоторым данным, Тимур Гурцкая. Тот же Агузаров, как мы помним, был локомотивом перехода Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин», от которого если кому-то и стало лучше, то только южному клубу. Казанцы же потратили серьезные деньги на приобретение и зарплату, на выходе же пока не получили вообще ничего.

Но это не означает, что с Бакаевым будет то же самое. Безусловно, в рыночной экономике любой футболист продается и покупается, и если бы «Динамо» реально было бы готово заплатить за него «Спартаку» 12 миллионов евро, то это предложение стоило рассмотреть всерьез со всеми его плюсами и минусами. Но, как видим, речь не шла даже о семи-восьми.

«Спартак» сейчас находится в невыгодном положении еще и потому, что никто не сможет сказать Зелимхану, кто через полгода будет главным тренером красно-белых и каковы планы этого человека по его использованию на поле. Это, кстати, еще одна негативная сторона отложенного ухода Доменико Тедеско — не о чем предметно разговаривать по футбольным моментам ни с потенциальными новичками, ни с теми, кого надо продлевать.

В «Динамо» же все революции уже случились, спортивный директор и главный тренер работают в связке, команда растет, и под эту ясность можно вести переговоры с футболистами. В том числе и с Бакаевым. Время работает на «Динамо», туман в «Спартаке» при ясности у бело-голубых опять же работает на «Динамо».

На «Спартак» работает пока только то, что Бакаев там вырос и всерьез заявил о себе как футболист, оттуда получил приглашение в сборную России. И то, что его любят болельщики, на мозги которых правда уже потихонечку пошла информационная атака, характерная для нынешних спартаковских времен.

Но не надо думать, что фактом воспитания в клубной академии игрока можно припереть к позорному столбу и что-то ему навязать. Кажется, что-то подобное мы уже не с первым футболистом видим в «Краснодаре». Если вместо разумного и взаимоуважительного диалога относиться к своим воспитанникам с пренебрежением и пытаться им жестко диктовать, то из этого не выйдет ничего хорошего. В «Спартаке» в XXI веке тому была уже масса доказательств.

Развязка в теме Бакаева отложена, и я бы сильно удивился, если бы зимой, когда ни у одного из клубов-фигурантов ничего не горит, она произошла за один день. Но, чтобы мы больше об этом не вспоминали, «Спартак» сейчас должен резко активизироваться и найти аргументы, чтобы весной без пыли и шума продлить с ним контракт. Если история затянется до лета — мы о ней еще обязательно услышим.