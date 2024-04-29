Агент Тюкавина: «К Косте есть интерес из Европы и МЛС»

Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является нападающий «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

«Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.