Зарема Салихова: «Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей в матче «Краснодара» с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре чемпионата России.

«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. «По усам текло, а в рот не попало» — про их надежды на чемпионство», — цитирует Metaratings.ru Салихову.

«Краснодар» упустил шанс единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, «быки» догнали «Зенит» по очкам — 50, но уступают по личным встречам.