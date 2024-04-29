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29 апреля, 23:45

Карпин: «Не первая игра, когда пропускаем такие дурацкие голы, это ненормально и начинает напрягать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре РПЛ оценил эпизод с голом соперника.

На 13-й минуте полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счет матча, воспользовавшись несколькими ошибками защитников и вратаря «Ростова».

«Ошибка началась еще с Никиты Медведева. Ему не нужно было загонять Сако на фланг. Умар начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это тоже непозволительно. Не первая уже игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это уже ненормально», — цитирует Карпина matchtv.ru.

«Ростов» (40 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (26) остался на 14-й строчке в турнирной таблице.

Источник: matchtv.ru
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

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