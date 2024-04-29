Тигиев: «С моей зарплатой я спокойно мог взять 2-3 квартиры в Москве»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев в интервью Sport24 рассказал о своей зарплате.

— Ты рассказывал, что папа с твоей помощью построил дом в Осетии.

— Мой папа в этом плане зверь. Я даже был не в курсе, что он строит дом. Узнал, только когда сам приехал в Беслан. Отец посмеялся: «А ты думал, мы тут бобров пасем?» Оказалось, что на какую-то часть из тех денег, которые я ежемесячно отправлял, он покупал стройматериалы. А фундамент возвел, когда я еще играл в молодежке «Кубани». Я удивлялся, спрашивал у мамы: «А на что папа собрался дом строить?» — «Он сказал, что через 2-3 года ты заиграешь и деньги точно будут».

— Своей недвижимости у тебя нет?

— Не-а. Мне многие советовали покупать квартиры и помещения, пока была возможность. Но я никого не слушал. Мозгов не было вообще. Сейчас осознаю, что с моей зарплатой я спокойно мог взять 2-3 квартиры в Москве. Но их у меня нет.

28-летний Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го защитник стал выступать в медиафутболе.