Смородская: «После сезона отпустила бы Дзюбу на все четыре стороны»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала дальнейшее будущее в клубе нападающего Артема Дзюбы.

Контракт 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает 30 июня 2024 года.

«Я бы отпустила Дзюбу на все четыре стороны после сезона. Вряд ли в следующем сезоне он принесет пользы. Куда ему податься? Это не моя забота, думаю, он сам решит, куда ему податься со своим агентом. Думаю, его может взять «Шанхай» со Слуцким», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.