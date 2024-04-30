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Калешин — о расширении РПЛ: «Это неправильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном расширении чемпионата России.

— Это неправильно, — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла. Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идешь. Скорее всего, выйдут «Химки» и махачкалинское «Динамо» в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.

— Гаджи Гаджиев говорил, что с оснащением стадиона под Fan ID все непросто, это большие деньги.

— Я понимаю, что бюджет клуба не резиновый, но есть правила. Тогда получается, что команда не будет играть в РПЛ, как «Алания», которая два года не выходила из-за стадиона. Все клубы, которые попадают в РПЛ, должны соответствовать критериям. И по структуре, и по финансам. А искусственно расширять лигу, потому что какая-то команда вылетает... Просто будет больше проходных игр и команд, которые не готовы. Мне кажется, будет хуже.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в настоящее время не видит возможностей для расширения лиги. Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Урал» (25 очков) и «Сочи» (20), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Балтика» (26) и «Оренбург» (26), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 4 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/vitalii-kaleshin-nazval-nepravilnym-vozmozhnoe-rasshirenie-rpl-358345/
Виталий Калешин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Спартак – Локомотив
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