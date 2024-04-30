Агент Кордовы: «Серхио вряд ли останется в «Сочи»

Николас Пуппо, агент форварда «Сочи» Серхио Кордовы, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока рано о чем-то говорить, но все-таки, скорее всего, Серхио не останется в «Сочи» на следующий сезон», — приводит слова Пуппо «Евро-Футбол.Ру».

Кордова арендован «Сочи» у «Аланьяспора» в феврале 2024 года. На счету 26-летнего венесуэльца 8 матчей за российский клуб и одна результативная передача.