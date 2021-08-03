«Краснодар» стал слишком травоядным. Злой Крыховяк добавит «быкам» характера

Поляк сделает все, чтобы «Локомотив» пожалел о расставании.

На фоне событий Олимпиады футбольные новости отошли на второй план. В иное время переход Гжегожа Крыховяка прозвучал бы куда громче. Это ведь действительно бомба.

Поляк уверенно входит в десятку лучших футболистов РПЛ, а многие эксперты в различных опросах по последним двум сезонам вообще называли его сильнейшим. Покупка полузащитника стала трансферной удачей Эрика Штоффельсхауса — тогдашнего спортивного директора «Локо». «Севилья» в свое время заплатила за Гжегожа более 30 миллионов евро, а москвичам удалось получить его втрое дешевле — за 10 миллионов. В прессе, правда, фигурировали другие цифры, но Штоффельсхаус в нашем интервью год назад возмущался информацией:

— Мы отдали миллион за аренду Крыховяка, а еще 9 миллионов евро — выкуп в рассрочку на четыре года: два года по 2,5 миллиона, еще два — по два. Однако теперь в прессе я почему-то читаю, что Крыховяк стоил 12-13 миллионов. Откуда эти цифры берутся? Или вы думаете, что «ПСЖ» было легко убедить продать полузащитника втрое дешевле, чем они его покупали? На Transfermarkt, к слову, цена Гжегожа сейчас растет и достигла 20 миллионов.

Сейчас Крыховяк стал на год старше (ему 31), но все еще ценится в 15 миллионов евро. Достойно.

Однако «Локомотив» решил расстаться с лидером за 4,5 миллиона. Видимо, Ральф Рангник знает чуть больше, чем мы. Запасемся терпением и для окончательных оценок трансферной кампании дождемся закрытия окна. Но уже сейчас очевидно: клуб лишился лидера. Мощной харизматичной фигуры.

А вот «Краснодар» такую, напротив, приобрел. И это огромный плюс для «быков» и Виктора Гончаренко. Проект Сергея Галицкого серьезно забуксовал в последнее время. Есть ощущение, что клуб стал слишком мягкотелым после ухода ряда ярких фигур. Гранквист, Мамаев, Смолов, Измайлов, Широков, Быстров — «Краснодар» не боялся брать футболистов с характером. Пусть с ними порой приходилось непросто тренерам и клубу, но у «быков» была харизма, яркая игра и медали.

Галицкому, вкладывающему в клуб всю душу и кучу денег, наверняка хочется возвращения на вершину. И решение сделать коллектив менее травоядным — абсолютно правильное. Крыховяк из тех, кто может повести за собой, решить судьбу матча в одиночку, подстегнуть молодежь словом и делом.

А после того как ему фактически указали на дверь в «Локомотиве», Гжегож наверняка еще и очень зол. И горит желанием доказать, насколько Ральф Рангник был неправ. Так что матч «Локомотив» — «Краснодар» я жду с особым нетерпением. До 22 августа меньше трех недель.