Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»

Эксклюзивная колонка обозревателя «СЭ» о событиях, происходящих в «Локо».

«Зенит» предлагает за Миранчука 10 миллионов. Тот пока хочет в Европу, но Европа не хочет его

Лавина шокирующих слухов о распродаже чуть ли не всех лидеров «Локомотива» на минувшей неделе накрыла российские спортивные медиа. В гонку инсайдов включились и Telegram-каналы, и традиционные СМИ. Настал звездный час агентов, в своих интересах рассказывающих журналистам то, что и как им выгодно преподнести. Сам клуб, по обыкновению последних месяцев, молчал и, по моим данным, вряд ли масштабно заговорит до закрытия трансферного окна. Пока там решили, что говорить за «Локо» будут дела.

Их ожидается немало — но совсем не тех или не совсем тех, о которых писали все. Громче всех выступил Нобель Арустамян, 27 июля сообщивший в своем Telegram-канале, что в конце прошлой недели новый технический директор «Локо» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести шестерых футболистов команды — Гжегожа Крыховяка, Федора Смолова, Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Пабло и Дмитрия Живоглядова. Также в ряде сообщений мелькала фамилия Мурило.

Из всего этого списка, по моей информации, покинуть «Локомотив» в это трансферное окно могут только Крыховяк (и то при условии, что железнодорожники договорятся с «Краснодаром» по сумме компенсации, что пока далеко не факт) и Миранчук. Если будет хорошее предложение, расстаться готовы и с Живоглядовым — на данный момент игроком резерва. Уход Баринова, информация о котором особенно взволновала болельщиков, исключен абсолютно.

Миранчуком активно интересуется только «Зенит» (не ЦСКА, как сообщалось в СМИ). Он сделал красно-зеленым конкретное предложение на 10 миллионов евро, восемь из которых — базовая сумма трансфера, два — бонусы в случае достижения определенных показателей. Сам Антон дал понять руководителям клуба, что больше заинтересован в отъезде в Европу, но соответствующего финансовым ожиданиям игрока интереса оттуда ни к нему, ни к остальным перечисленным футболистам нет. Миранчук же и сейчас не футболист стартового состава команды, а после ряда ожидаемых приобретений его статус в команде наверняка не пойдет вверх. Мяч сейчас на его стороне, и решение он должен принять до конца трансферного окна.

Каждого из упомянутых игроков в пятницу вызывал на разговор находящийся в Москве Ральф Рангник. В большинстве случаев — для того, чтобы заверить, что касающиеся их слухи в СМИ и Telegram не имеют никакого отношения к действительности.

Очень конструктивный и профессиональный разговор состоялся с Федором Смоловым. По его итогам 31-летний форвард в это трансферное окно никуда продан не будет, клуб в данный момент рассчитывает на него как на одного из лидеров. После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смоловым, и они вместе спокойно определятся по его будущему. Может, его отличная игра с ЦСКА, гол и предголевой пас пяткой, — в том числе и результат этого хорошо сложившегося разговора с новым руководством?

«Рубин» предлагал обмен Макарова на Крыховяка с доплатой. Но поляк хочет только в «Краснодар»

Совсем по-другому развивались события с 31-летним Крыховяком, которого сегодня не оказалось в заявке команды на матч с ЦСКА.

Первый раз они встретились с Рангником и Цорном в начале недели. На фоне нарастающего давления СМИ футболист хотел прояснить свою ситуацию, и известный немецкий тренер и менеджер, чья компания консультирует «Локо» (называть Рангника штатным сотрудником клуба некорректно), сообщил полузащитнику, что его контракт, завершающийся в конце нынешнего сезона, продлен не будет. Согласно этому соглашению, Крыховяк получает зарплату 3,25 миллиона евро чистыми, а вместе с бонусами зарабатывает в год 4 миллиона — опять же после вычета налогов.

По моим данным, участие Рангника в проекте «Локомотива» предусматривало избавление от дорогостоящих возрастных легионеров, чья мотивация жить и зарабатывать в Москве явно превосходит мотивацию в ней играть. Решение по Крыховяку входило в общий стратегический план клуба, утвержденный Александром Плутником, и футболисту было предложено на выбор либо доработать действующий контракт и уйти свободным агентом, либо клуб или сам игрок сейчас находят ему новую команду. Но в любом случае решение принимается с учетом взаимных интересов, а не ультиматумов.

На том вроде бы и сошлись, хотя поляк и тогда уже выглядел явно задетым, спросив в том числе о том, что якобы за его спиной «Локомотив» предлагал его другим клубам. Рангник разъяснил, что ни Цорн, ни другие руководители «Локо» никуда и никому с подобными предложениями не звонили. Такие звонки были невозможны хотя бы потому, что тот же немец в спортивном бизнесе много лет и хорошо знает: подобное предложение от самого клуба автоматически снижает цену на игрока. Поэтому, наоборот, звонили «Локомотиву» — боссы целого ряда клубов, которые заинтересовались возникшей шумихой и возможностью в сложившейся ситуации приобрести отдельных футболистов.

Крыховяком активно заинтересовался «Краснодар». Вот только платить «быки» пока готовы лишь миллион евро, что категорически не устроило «Локомотив». Красно-зеленые выставили совсем другой ценник — 5 миллионов, а их, в свою очередь, не готов платить уже «Краснодар». Но снижать цену «Локо» не собирается, не в последнюю очередь из-за недавней покупки «быками» не первосортного форварда «Герты» Кордобы за 20 миллионов евро, показавшей: денег у клуба сейчас достаточно.

Спрашивается: почему бы не продать Крыховяка в Европу? Потому что такого предложения, которое соответствовало бы его запросам по зарплате, оттуда нет. Кроме всего прочего, Евро-2020, где он на ровном месте получил две желтые карточки в проигранном Польшей стартовом матче со Словакией, достаточно сильно ударил по его имиджу и цене. Времена, когда он играл за «ПСЖ», давно позади.

В середине недели в «Локомотив» позвонили с самых верхов «Рубина». В Казани выразили готовность произвести обмен 23-летнего вингера Дениса Макарова на Крыховяка — правда, с определенной доплатой со стороны «Локо» (что логично ввиду возраста двух футболистов). После этого Рангник сам просмотрел шесть или семь матчей с участием Макарова, поговорил о нем, в частности, с Доменико Тедеско и Сандро Шварцем.

«Локомотив» был готов принять предложение «Рубина», о чем и уведомил Крыховяка. Но поляк отказался переезжать в Казань, сказав, что хочет только в «Краснодар». В ответ ему сообщили о «вилке» в цене между предложением «быков» и тем, за сколько готов с ним расстаться «Локо».

И тогда Крыховяк решил пойти на ультиматум.

В пятницу за час до предматчевой тренировки он, по моей информации, подошел к Марко Николичу и сообщил, что отказывается участвовать в этом занятии — из-за всей ситуации, которая вокруг него происходит, и своего эмоционального состояния. Николич сообщил об этом руководителям, и за полчаса до тренировки Крыховяка вызвали на разговор Рангник и Цорн.

Переубедить Крыховяка они не сумели — не сработал ни аргумент, что накануне важнейшего дерби он ставит свое эго выше интересов команды, являясь пока ее частью, ни то, что с «Краснодаром» пока все далеко до договоренности. Хавбек подтвердил свое решение не участвовать в тренировке, и Николич был вынужден вывести его из заявки на матч с ЦСКА. То, что «Локо» выиграл и без него, одержав вторую волевую победу кряду, — явно не лучший сценарий развития событий для пошедшего на открытый конфликт игрока.

63-летний Рангник, к чьему мнению руководство «Локомотива» сейчас определенно прислушивается, повидал на своем веку немало стареющих звезд, которые переоценивают свой уровень и особенно перспективы. Человек он твердый, и поэтому абсолютно исключено, что красно-зеленые отступят назад — дадут Крыховяку новый контракт, аналогичный предыдущему, или продадут его в «Краснодар» за сумму, которую пока готовы заплатить «быки». Поэтому инсайд о якобы подписанном в день матча контракте поляка с клубом с юга России пока явно преждевременный.

Ни «Локомотив», ни Рангник не собирались идти на скандал с одним из ведущих футболистов «Локо» последних лет, принимая решение исходя из своей новой бизнес-стратегии — она чем-то будет напоминать стратегию донецкого «Шахтера», только без южноамериканского уклона. В ее рамках уже в ближайшие недели мы должны узнать о ряде интересных молодых приобретений столичного клуба.

Чем бы ни закончилась история с Крыховяком, жаль, что важный для новейшей истории клуба футболист уйдет из него со скандалом — а иначе добровольный отказ играть в принципиальном матче назвать нельзя. Но такой выбор сделал он сам.