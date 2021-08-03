Азмун при Семаке прошел идеальную предпродажную подготовку. С чем столкнется «Зенит» в случае ухода иранца

«Вильярреал» готов заплатить 10-15 миллионов евро за форварда, которым не так давно интересовался «Байер».

Сердар Азмун в прошлом сезоне стал не только вторым бомбардиром, но и лучшим по голам после стандартов (исключая пенальти). В субъективном рейтинге по качеству игры головой Азмун тоже лучший нападающий лиги. Динамическое преимущество перед прыжком иранец использует, пожалуй, лучше всех в лиге. Выдающаяся игра головой, особенно в части подстройки под сложнейшие навесы (удары с острых углов, очень высокие прыжки).

Азмун — большая потеря для «Зенита», который много атак завершает кроссами и много забивает после стандартов. Кроме того, Азмун в прошлом сезоне стал единоличным лидером лиги по участию в голевых атаках в среднем за матч. И это картина не только прошлого сезона.

С точки зрения качеств в завершении ни для кого не секрет, как много забивает Азмун. По количеству получаемых моментов (ожидаемые голы в среднем за матч) Азмун — четвертый нападающий среди топ-10 европейских лиг. Феноменальный показатель. Еще удивительнее, что эта цифра почти стабильна с момента перехода в «Зенит». Когда плеймейкеры «Зенита» (Дзюба, Вендел, Малком) набивают мощную соответствующую статистику, то они обязаны во многом именно Азмуну и его открываниям на опережение.

У Азмуна есть как минимум два качества, которые, при возведении их в абсолют, могут дать ему путевку в большой европейский футбол, — умение найти пространство в штрафной соперника и эталонный волейбольный прыжок.

Семак и партнеры вывели Азмуна на пик карьерной формы

После прихода в «Зенит» Сердар Азмун стал получать в среднем почти вдвое больше моментов. Игра в паре с Дзюбой ему крайне выгодна. Артем стягивает на себя, как правило, двух защитников, за которыми образуется коридор для рывка иранца, чем он системно пользуется. Зачастую Дзюба долго удерживает мяч, жестко работая корпусом, и собирает вокруг и более двух оппонентов. Вместе с тем, что он часто отдает скрытые передачи из таких ситуаций (включая даже пятки), это формирует идеальные условия для Азмуна и его игры на опережение.

В прошлом сезоне Семак перестроил «Зенит» на игру с высокой линией обороны. Команда высоко поджимала соперника, стало меньше пространства за спинами защитников. Даже это пошло Азмуну на пользу, стало меньше выходов один в один, с реализацией которых у иранца были проблемы, связанные с качеством ведения мяча и подработки. В новых условиях Азмун, получая выходы один в один, встречался с мячом гораздо ближе к воротам, и уже не требовалось тащить мяч самому, только завершать. Кажется, что все условия в «Зените» направлены на максимизацию КПД иранца и маскировку его слабых сторон.

Почему цена за Азмуна относительно скромная

Все это про идеальные условия под профиль игрока знают и потенциальные покупатели. В системе, отличной от системы «Зенита», Азмун почти наверняка просядет в отдельных аспектах. Едва ли под него будут так удачно подстраивать игру команды, как это делал Семак. У Сердара все скромно с дриблингом, качеством ведения мяча, дальними ударами, он «одноногий».

Сейчас Азмуну 26 лет. Он на самом пике физиологических возможностей. Одно из конкурентных качеств Азмуна — дистанционная скорость, которая как раз имеет свойство падать по мере старения организма. Несмотря на мощные качества и статистику, цена за Азмуна не превышает 15-20 миллионов евро. Хотя значимую роль играет и срок контракта, который заканчивается следующим летом.

Вывод

Сердар Азмун слишком эффективен и адаптирован к игре «Зенита», чтобы команда не столкнулась с серьезными проблемами после его возможного ухода. Но лучше времени для продажи, скорее всего, уже не будет?