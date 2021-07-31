В «Локомотиве» массовая распродажа. Зачем клуб избавляется от своих звезд?

Приступившее к работе руководство обновляет команду.

Главная футбольная новость последних суток — массовая распродажа в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки. К примеру, Крыховяк уже наверняка пропустит субботний матч с ЦСКА, так как договорился о трансфере с «Краснодаром» и попрощался с командой.

По данным Нобеля Арустамяна, «Локо» также могут покинуть Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов и Мурило.

Зачем «Локо» избавляется от лидеров?

Новый руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник, который в июле приступил к работе, вероятно, пытается через такую жесткую чистку состава обновить команду и разгрузить зарплатную ведомость. К примеру, 31-летний Гжегош Крыховяк получает в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год — клуб готов отказаться от возрастного ветерана, разгрузив зарплатную ведомость.

То же самое касается 31-летнего Смолова, 30-летнего Пабло. А Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, вероятно, не устраивает новый менеджмент клуба, который вместо них видит более бюджетные варианты. Почти у всех ненужных клубу игроков долгосрочные контракты, и расставание с ними позволит разгрузить зарплатную ведомость — «Локо» стремится к финансовой оптимизации. Руководство клуба решило не дожидаться конца сезона и устраивает революцию прямо на его старте.

Новый технический директор «Локо» Томас Цорн имеет опыт перезагрузки состава в «Спартаке», а теперь курирует перестройку в новом клубе. Он уже предлагает лидеров «Локо» клубам РПЛ.

Крыховяк почти в «Краснодаре», за Миранчука борются ЦСКА и «Зенит», Баринов близок к переезду в Питер

Крыховяк уже согласовал контракт с «Краснодаром» на три года, сообщает польское издание Meczyki. «Краснодар» еще не достиг договоренности с «Локомотивом» по поводу трансфера 31-летнего поляка, но этот вопрос может быть решен в ближайшие дни. У поляка было ещё несколько вариантов в РПЛ, но он выбрал «быков».

Другой лидер клуба Антон Миранчук, по данным «СЭ», интересен ЦСКА. Цорн уже провел беседу с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым. Есть интерес и «Зенита»: директор клуба Александр Медведев готов выложить 10 миллионов евро за Миранчука, который давно интересен менеджменту клуба.

Также «Зенит» интересуется Бариновым. Клуб из Санкт-Петербурга предлагает за 24-летнего игрока сборной России 8 миллионов евро. Напомним, питерцы из-за травмы до конца года потеряли Магомеда Оздоева и не против подписать качественную замену.

Живоглядов, Смолов и Пабло пока не пользуются большим спросом в РПЛ. Свой интерес к ним пока не обозначил ни один клуб лиги.

Не исключено, что в ходе этой масштабной чистки клуб покинет и главный тренер Марко Николич. Как сообщает «РБ Спорт», отступные в контракте специалиста составляют 3 миллиона евро. Его контракт действует еще два сезона.

Каким будет обновленный «Локомотив»?

«Локомотив» помимо расставаний с игроками работает и над подписанием новичков. Защитник сборной Хорватии Тин Едвай уже в «Локомотиве», есть интерес к полузащитнику «Рубина» Денису Макарову, о котором сообщает журналист Иван Карпов, а также к хавбеку «Шальке» Омару Маскарелю.

Гильерме сохранит место в воротах. От 36-летнего голкипера клуб, судя по всему, пока не пытается избавляться. Что касается других игроков основы, то Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Мацей Рыбус и Станислав Магкеев — тот костяк, вокруг которого Рангник и Цорн будут строить новую команду.

Но в сегодняшнем матче с ЦСКА из списка на выход не сыграет только Крыховяк. Остальные готовятся к матчу, и для большинства из них он может стать последним в футболке «Локомотива».