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В «Локомотиве» массовая распродажа. Зачем клуб избавляется от своих звезд?

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 17:05
«Локомотив»: какой будет новая команда? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив»: какой будет новая команда? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Приступившее к работе руководство обновляет команду.

Главная футбольная новость последних суток — массовая распродажа в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки. К примеру, Крыховяк уже наверняка пропустит субботний матч с ЦСКА, так как договорился о трансфере с «Краснодаром» и попрощался с командой.

По данным Нобеля Арустамяна, «Локо» также могут покинуть Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов и Мурило.

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Зачем «Локо» избавляется от лидеров?

Новый руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник, который в июле приступил к работе, вероятно, пытается через такую жесткую чистку состава обновить команду и разгрузить зарплатную ведомость. К примеру, 31-летний Гжегош Крыховяк получает в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год — клуб готов отказаться от возрастного ветерана, разгрузив зарплатную ведомость.

То же самое касается 31-летнего Смолова, 30-летнего Пабло. А Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, вероятно, не устраивает новый менеджмент клуба, который вместо них видит более бюджетные варианты. Почти у всех ненужных клубу игроков долгосрочные контракты, и расставание с ними позволит разгрузить зарплатную ведомость — «Локо» стремится к финансовой оптимизации. Руководство клуба решило не дожидаться конца сезона и устраивает революцию прямо на его старте.

Новый технический директор «Локо» Томас Цорн имеет опыт перезагрузки состава в «Спартаке», а теперь курирует перестройку в новом клубе. Он уже предлагает лидеров «Локо» клубам РПЛ.

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Крыховяк уже согласовал контракт с «Краснодаром» на три года, сообщает польское издание Meczyki. «Краснодар» еще не достиг договоренности с «Локомотивом» по поводу трансфера 31-летнего поляка, но этот вопрос может быть решен в ближайшие дни. У поляка было ещё несколько вариантов в РПЛ, но он выбрал «быков».

Другой лидер клуба Антон Миранчук, по данным «СЭ», интересен ЦСКА. Цорн уже провел беседу с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым. Есть интерес и «Зенита»: директор клуба Александр Медведев готов выложить 10 миллионов евро за Миранчука, который давно интересен менеджменту клуба.

Также «Зенит» интересуется Бариновым. Клуб из Санкт-Петербурга предлагает за 24-летнего игрока сборной России 8 миллионов евро. Напомним, питерцы из-за травмы до конца года потеряли Магомеда Оздоева и не против подписать качественную замену.

Живоглядов, Смолов и Пабло пока не пользуются большим спросом в РПЛ. Свой интерес к ним пока не обозначил ни один клуб лиги.

Не исключено, что в ходе этой масштабной чистки клуб покинет и главный тренер Марко Николич. Как сообщает «РБ Спорт», отступные в контракте специалиста составляют 3 миллиона евро. Его контракт действует еще два сезона.

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Каким будет обновленный «Локомотив»?

«Локомотив» помимо расставаний с игроками работает и над подписанием новичков. Защитник сборной Хорватии Тин Едвай уже в «Локомотиве», есть интерес к полузащитнику «Рубина» Денису Макарову, о котором сообщает журналист Иван Карпов, а также к хавбеку «Шальке» Омару Маскарелю.

Гильерме сохранит место в воротах. От 36-летнего голкипера клуб, судя по всему, пока не пытается избавляться. Что касается других игроков основы, то Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Мацей Рыбус и Станислав Магкеев — тот костяк, вокруг которого Рангник и Цорн будут строить новую команду.

Но в сегодняшнем матче с ЦСКА из списка на выход не сыграет только Крыховяк. Остальные готовятся к матчу, и для большинства из них он может стать последним в футболке «Локомотива».

ЦСКА — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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