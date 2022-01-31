Большое интервью спартаковца «СЭ».

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал в интервью «СЭ» об изменениях в команде с приходом нового главного тренера, о том, как планирует прервать свою безголевую серию в чемпионате страны, и назвал лучшего, по его мнению, новичка красно-белых.

Витория, Ваноли, Чепзанович

— Мы привыкли, что «Спартак» и «перемены» — слова-синонимы. Как тебе изнутри команды переживать вторую смену тренера за несколько месяцев: Тедеско, Витория, Ваноли?

— Как ты верно заметил, изменений было много. И каждый тренер из тех, кого ты назвал, имеет свою философию и собственный взгляд на футбол. Нам — игрокам — необходимо всякий раз адаптироваться. Для кого-то это просто, кому-то требуется больше времени и усилий. Но, в конце концов, мы должны выполнять свою работу, поскольку являемся профессионалами. Хотя такое количество перемен влияет на команду.

— Как лично ты адаптировался?

— Все зависит от конкретного тренера и его философии, как я уже сказал. Если взять меня, под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. Были различные причины, когда я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. Как я уже сказал, каждый тренер имеет свою философию и свой стиль футбола. Порой эти вещи у разных тренеров сильно отличаются — игрокам непросто привыкнуть к новым требованиям. Но профессиональные футболисты должны перестраиваться и принимать эти изменения.

— Чем тебе запомнится работа с португальцем?

— В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется... Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он с таким же с уважением относится ко мне. Что до воспоминаний, думаю, тут, безусловно, назову первое место в группе Лиги Европы. Это вошло в историю.

— Каким ты видишь нового главного тренера?

— Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они четко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про мистера Ваноли, но про весь штаб — его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея — и все крутится вокруг этой идеи.

— За весь первый сбор журналистам показали лишь 15 минут тренировки на поле. Заметил дотошность Ваноли и его постоянные подсказы каждому.

— Каждый тренер работает по-разному. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание, как ты верно заметил, мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания.

— Команда полностью отрезана от мира. Знаю, что вас даже погулять в Дубай не отпускают...

— Дисциплина — важный момент. Мы здесь, чтобы работать. Круто, что мы в Дубае — тут классная погода, ага. Но нам необходимо как следует поработать. Нет такого, что мы потренировались и пошли по своим делам. У нас две тренировки ежедневно — и фокус только на этом.

Джордан Ларссон и Доменико Тедеско. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Если сравнивать тех тренеров, с которыми ты работал в «Спартаке» в последние годы, Ваноли больше похож на Тедеско или на Виторию?

— Конечно, на Тедеско.

— Из-за эмоциональности?

— Да. Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но, если выбирать из мистера Тедеско и мистера Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются.

— Штаб команды пополнил нутриционист. Сильно изменилось ваше меню?

— Не сказал бы, что сильно. Он дает нам советы: что съесть, что будет полезно для нас. У нас на столе и раньше пища была вполне здоровой. Конечно, мы едим пасту, мясо — организму нужны углеводы и белки. Но я заметил, что очень многие ребята стали есть салаты. Те, кто раньше их почти не ел, теперь накладывают полные тарелки. Думаю, это хорошо. Как я уже говорил, мелкие правильные детали могут в итоге привести к хорошим большим результатам.

— Нет чего-то, что пропало со стола после появления нутрициониста — чего-то, по чему ты скучаешь?

— Нет, все в порядке. Мне нравится наше меню, всего вполне хватает.

— Не видел ваших тренировок по физподготовке, но слышал, что Джампьеро Ашенци очень много и громко раздавал всем указания. Он более жесток с вами, чем был Чепзанович?

— Хороший вопрос, ха-ха! Думаю, Ашенци старается мотивировать нас, подтолкнуть вперед в работе, помочь довести до предела своих сил. Чепзанович работал в том же стиле, но детали отличаются. Влад отличный парень. Он много работал с командой, и у каждого с ним хороший контакт и теплые отношения. Я скучаю по Чепзановичу, но и Ашенци настоящий профи. Работать с ним тоже нравится.

Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная, Евро-2020, ЧМ-2022

— В прошлом году ты попал в заявку сборной на Евро-2020, но на поле не вышел. С какими чувствами вернулся с турнира?

— Конечно, всегда хочется играть и помогать своей команде. Это был первый мой крупный турнир. Но в нашей сборной было много других сильных игроков. Если ты спросишь меня, что я думал тогда после хорошего сезона в «Спартаке», в какой форме я находился, отвечу, что, на мой взгляд, я заслуживал появления на поле на какие-то минуты. Но решает всегда только главный тренер, и его решения нужно уважать.

Возможно, он включил меня в состав, чтобы на этом Евро я адаптировался к команде, увидел, что такое большой турнир, почувствовал себя частью коллектива — чтобы быть готовым в будущем. Не знаю. Думаю, этот вопрос лучше задать ему, а не мне.

— С тех пор ты сыграл за сборную лишь раз — в товарищеском матче против Узбекистана. Это давит психологически?

— Нужно понять специфику работы тренера сборной. Он всегда старается дать новичкам команды время привыкнуть. Это немного похоже на подход клубных тренеров — он сам говорит нам об этом, будучи с игроками абсолютно честным. Приведу пример: футболист может нечасто играть в основе своего клуба, но если в сборной в прошлый раз он проявил себя хорошо, то он получит игровое время. Тренер доверяет ему. Работа в сборной ценится сама по себе, что бы ты ни делал.

Это вопрос времени и терпения. Конечно, я хочу играть в каждом матче за свою страну. Но я должен принимать философию тренера и продолжать работать. И, надеюсь, в будущем я получу больше времени на поле.

— Швеция может сыграть с Россией в финале плей-офф за попадание на ЧМ-22. Тебе бы этого хотелось?

— Ну, для начала нам нужно выиграть первый матч у Чехии. А в финале встретимся с очень сильной командой, будь то Россия или Польша. Разумеется, сыграть против России было бы дополнительным удовольствием. Однако мне нужно думать не о том, с кем сыграть, а о возвращении своего места в сборной. Ведь сейчас я не вхожу в обойму национальной команды.

Отцовство, невеста, будущее

— Сразу после Евро у тебя родился сын. Расскажи, что это было для тебя?

— Ох, это сложно выразить словами... Самая важная вещь — это продолжение жизни. Я был и остаюсь сейчас безумно счастлив и горд своим сыном Джейсоном. Это фантастика!

— Ты находился вместе с невестой во время его рождения?

— Да, я был с ней в день его появления на свет, а уже на следующий день улетел в Москву, потому что у нас был матч с «Крыльями Советов». Провел с ним всего несколько часов.

— Сложно было расставаться?

— Да. Не хочу искать оправданий своей игре, но для меня это было тяжело психологически. Он только родился — я тут же улетел в Россию и не видел сына два-три месяца. Постоянно думал о нем, о семье. И был очень счастлив, когда они наконец-то приехали ко мне в Москву.

— В России рождение сына мужчины могут праздновать целую неделю. А у тебя даже дня не было.

— Да, нужно было лететь и быть сфокусированным на работе и футболе.

— Пока семья была в Швеции, как много времени ты проводил, разговаривая с ними по видеосвязи?

— Каждый день, каждую свободную минуту. Даже когда Джейсон спал, я просто просил Бьянку направить камеру на него, чтобы смотреть, как он спит.

— Почему в таком случае вы не стали рожать в России? Думаю, в Москве можно найти идеальные условия для мамы и малыша.

— Ну, поскольку я не гражданин России, это было бы сложно: много бумажной работы, всякая бюрократия. В Швеции все гораздо проще. К тому же в Швеции моя семья и семья моей невесты постоянно были рядом и помогали ей. Появись Джейсон на свет в России, Бьянка оставалась бы с ним одна, когда я улетаю на выездные матчи. Первые месяцы всегда самые тяжелые, и мы решили, что лучше сделать это в Швеции.

— Ты уже научился правильно брать ребенка, менять памперсы, пеленать и так далее?

— Ну, теперь уже да, ха-ха! Но это было сложно. Бьянка учила меня всему, когда они только переехали в Россию, ведь она-то была с ним постоянно и уже все умела. Но сейчас я могу делать все хоть с закрытыми глазами.

— Кто помогал ей в Швеции, пока тебя не было рядом?

— Ее семья и моя, конечно, тоже. Бьянка очень сблизилась с моей мамой, что очень здорово. Я счастлив, что они хорошо поладили. Но она и сама очень сильная и независимая. Любит многое делать сама. Порой, даже если ей нужна помощь, она не признает этого и будет стараться сделать все самостоятельно.

— У тебя ведь есть только младшая сестра, так? То есть Хенрик Ларссон стал дедушкой впервые. Как он себя проявляет в новой роли?

— Ха-ха-ха! Он отличный дедушка! Он очень счастлив появлению на свет внука, хотя ему самому всего 50. Он правда наслаждается, очень любит проводить время с Джейсоном. И, еще раз скажу, очень счастлив.

— Что изменилось в тебе после рождения сына?

— Я чувствую больше ответственности. Я повзрослел, помудрел, узнал много нового. Я отец всего полгода, но постоянно учусь. Самое важное, наверное, это постоянное чувство ответственности за сына, за семью. И желание сделать все, чтобы их жизнь была счастливой.

— Твоему сыну около полугода, и скоро он встанет на ноги. Как скоро Джордан Ларссон даст Джейсону футбольный мяч? Или, быть может, уже дал?

— Ха-ха-ха! Пока еще нет. Думаю, он должен сам решить, что ему нравится. Если сын захочет стать футболистом, он сам найдет себе мяч, как я сделал это в детстве.

— Имена твоего сына и твое распространены в Англии или США. При этом имя твоего отца скорее скандинавское. Почему вы решили назвать сына именно так?

— Мне и Бьянке имя Джейсон просто понравилось. Мы прикинули, как оно будет звучать, как оно подойдет малышу. Не заморачивались по этому поводу слишком долго. Сперва, конечно, перебирали много имен, но потом остановились на Джейсоне. А когда малыш появился на свет, взглянули на него и решили — точно Джейсон!

Джордан Ларссон и Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РПЛ, Лига Европы, новички

— Рождение сына — момент, по важности с которым не сравнится ничто. А какой момент был худшим для тебя в 2021 году?

— Ну, для нас всех как для команды очень неудачным было выступление в РПЛ. Плюс лично я играл плохо. Прошлый сезон был лучшим в моей карьере, а нынешний я на данный момент, наверное, назову худшим. Это сложно... Но это тоже опыт — пусть и негативный. Нужно извлекать из него уроки и двигаться дальше. Это единственный способ развиваться. Не все футболисты постоянно выступают на одинаково высоком уровне. Бывают и взлеты, и падения. Но не все люди это понимают.

— Почему, на твой взгляд, «Спартак» так по-разному провел первую часть чемпионата и групповой турнир Лиги Европы?

— Не знаю. Думаю, если бы я знал ответ, мы бы не выступили так плохо в чемпионате. Вопрос хороший, но ответа на него у меня нет, правда. Может быть, вопрос мотивации... Не могу сказать. Знаю лишь, что наши результаты в лиге очень странные. Мы провели хороший прошлый сезон и должны были выступить гораздо сильнее в новом.

— Какой из матчей Лиги Европы ты назвал бы лучшим для команды?

— Да они все были крутыми! Даже если я не играл, все равно все было здорово. Мы отлично играли, бились друг за друга. Наверное, отмечу последний матч против «Легии», где Бака забил, а Селихов потащил пенальти на последней минуте. То, как ребята поддерживали друг друга, то, какой командный дух они показали, — это было эпично. Это для меня лично и символизирует «Спартак».

— Команда как-то отблагодарила Селихова за то спасение?

— Ха-ха, честно, не знаю. Я был дома, поскольку пропускал матч из-за травмы. Могу лишь сказать за себя, что при встрече сказал Селе: «Это была фантастика! Ты топовый вратарь».

— «Спартак» в Лиге Европы может встретиться с «Лейпцигом», которым руководит Тедеско. Ты на связи с Доменико?

— Да, мы порой переписываемся. Я поздравлял его с назначением в «Лейпциг». Он недавно желал мне удачи в работе под руководством нового тренера.

— Хотел бы сыграть против его команды?

— Он знает нас — игроков. С новым тренером команда станет играть иначе, но индивидуальные качества футболистов Доменико знает очень хорошо. С другой стороны, на таком уровне это не будет играть большой роли — каждый соперник будет сложным. Нам нужно просто выйти, выложиться на сто процентов и отдать все силы ради «Спартака».

Джордан Ларссон. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— «Спартак» был достаточно молодой командой, а стал еще моложе с приходом Классена, Хлусевича, Пруцева и Николсона. Не беспокоит, что опытных игроков не так много?

— Если честно, нет. Я доверяю людям, которые управляют клубом. Думаю, они делают так, как лучше для «Спартака». Когда приходит футболист, его возраст меня не заботит. Главное — что он умеет делать на поле. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь: иметь таких ребят, как Квинси или Мозес, которые долго выступают на высоком уровне, — это хорошо. Но порой нужны и молодые парни, голодные до обучения, прогресса, результатов. Повторюсь, не я решаю, кто приедет в «Спартак». Я доверяю руководству.

— Ты уже можешь считаться старожилом команды. Помогаешь новичкам?

— Разумеется. Подсказываю какие-то мелочи на тренировках. Если ребята спросят что-то об РПЛ или о жизни в России, без проблем расскажу. Для меня важно, чтобы партнеры по команде чувствовали себя комфортно. Если всем комфортно, если мы объединены, мы можем добиться результата.

— Кто из новичков тебя впечатлил сильнее всего? Кого ты назвал бы будущим «Спартака»?

— Сложно сказать, потому что мы не так много вместе потренировались. Но я очень впечатлен Пруцевым. Он, несмотря на небольшой рост, отлично работает с мячом и здорово понимает игру. Он мне понравился. Да все ребята молодцы, но, если отмечать одного, я назову Пруцева.

— «Спартак» подписал еще одного форварда. Теперь в команде вас четверо, и каждый хочет играть в старте. Такая конкуренция — это хорошо или плохо?

— Конечно, соревновательность внутри команды — это отлично. Но в первой части сезона я не играл форварда, а действовал на краю.

— Но твоя любимая позиция все равно в атаке.

— Конечно, мне больше нравится действовать на позиции нападающего. Под руководством Тедеско у нас была схема с двумя форвардами. Но если тренер хочет играть с тремя атакующими футболистами, я без проблем уйду на фланг. Я не такой габаритный, как Шамар или Соболев, которые могут сыграть «столба». Моя позиция — рядом с ними или вокруг них. Или адаптируюсь на фланге — не вопрос. Посмотрим, как мы будем играть с новым тренером, но моя задача сейчас — работать и работать.

Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем-то, что я показал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить про это и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фанаты, слухи, контракт

— По итогам прошлого сезона ты получил сразу два приза от фанатов: «Золотого гладиатора» и «Золотого кабана». Где разместил их в своем доме?

— Да, это было круто. Я очень признателен нашим болельщикам за их выбор. Отношения с фанатами у меня, да и у всей команды, были отличными — в прошлом сезоне особенно. Я всегда чувствовал связь между игроками и болельщиками. Счастлив был получить эти призы. Ну а где разместил — стоят в гостиной на видном месте. Так что, когда кто-то приходит в гости, сразу видит эти награды.

— Ты говоришь про отличные отношения с фанатами. Но они же посвятили тебе и Илье Кутепову критический баннер на одном из матчей. Видел его?

— Если честно, не видел этот баннер. Не знаю... Про меня много писали в СМИ. Это все была ложь, но, возможно, фанаты верили слухам и потому были разочарованы...

— Про твой возможный уход или про конфликт с Руем Виторией?

— Да вообще про меня было много разной информации. Но никакого конфликта не было. Ни у меня с мистером Виторией, ни у меня с клубом. Я не собирался уходить... Не понимаю, откуда все это шло, кто это писал и зачем. Я-то знаю правду. Если люди хотят верить всякой чуши — это их право. Но, повторюсь, ничего из того, что про меня писали, не является правдой.

— Злость фанатов тебе понятна?

— Разумеется. Я могу поставить себя на их место: в прошлом сезоне этот парень забил 15 голов в лиге, а в этом и одного забить не может... Конечно, я тоже был бы зол. Как я уже сказал, я несу полную ответственность за это. И на сто процентов понимаю всю ситуацию. Но болельщикам не стоит верить всему, что пишут в СМИ, потому что это только накаляет обстановку.

— Ты говоришь про российские или шведские СМИ?

— Про российские.

— А как вообще до тебя доходит эта информация? Разве ты читаешь наши СМИ?

— Что-то слышу, что-то присылают ребята. Пресс-атташе вот что-то тоже присылает.

— «Спартак» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками, чьи соглашения истекали летом 2023 года. У тебя такая же ситуация. Клуб уже сделал тебе предложение о продлении?

— Эту тему я бы не хотел комментировать.

— А каковы твои планы на будущее?

— У меня еще полтора года контракта. Я сфокусирован на этом и на том, чтобы улучшить свою игру. Не могу загадывать наперед или строить планы. Это не в моих руках, а в руках клуба. Оставшееся время по контракту я намерен делать все, чтобы максимально помочь клубу. А что будет потом — увидим.

— Знаешь, какой была твоя наивысшая трансферная стоимость после прошлого сезона и насколько она упала теперь?

— Никогда об этом не думал, честно. Я — футболист, который выполняет свою работу. Нет такого, что я открываю интернет: «О, смотрите, я стал стоить столько-то миллионов...» Я фокусируюсь только на том, чтобы каждый день становиться лучше и прогрессировать. Цифры не имеют значения. Большие они или нет — все равно.

Джордан Ларссон и Самюэль Жиго. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Жиго, Россия, язык

— У тебя за последние полгода в Instagram всего пять постов. Забросил его по какой-то причине?

— Да просто почувствовал, что слишком много времени уделяю ему. И мне это не понравилось. Так что решил сделать перерыв. К тому же все время занимает Джейсон и футбол. В общем, решил не залипать в Instagram и ничего туда особо не постить.

— Ты выступаешь за «Спартак» два с половиной года. Расскажи, какие изменения произошли в тебе за это время? Отношение к клубу, к стране.

— Когда я приехал в Россию, у меня не было никаких предубеждений о стране. Я был открыт всему новому и настроен позитивно. Начал потихоньку общаться с людьми. Конечно, языковой барьер был проблемой. Но если русские знали английский, всегда быстро находил контакт и отлично общался. Русские могут показаться очень закрытыми, но, если узнать человека получше, он откроется — и окажется, что это очень дружелюбные люди, которые относятся к тебе с большой теплотой.

— Ты начал учить русский язык?

— Ха-ха! Учу его в раздевалке команды, вылавливая какие-то словечки. У меня самый-самый базовый уровень владения, не могу сказать о себе, что говорю по-русски. Но могу условно сделать заказ в ресторане или объясниться простейшими фразами.

— Какие слова, к примеру, ты знаешь?

— «Спасибо», «пожалуйста», «можно одно капучино?» (говорит по-русски). Что-то такое. Мне сложно подумать на русском в голове, чтобы потом произнести слова.

— Кто говорит на русском лучше — Промес или Жиго?

— Саму, конечно же. На сто процентов!

— «Спартак» сообщил, что Саму покинет клуб после окончания сезона. Тебе будет не хватать его?

— Он очень важный член команды. Не только из-за своих футбольных качеств, но и из-за той энергии, которую он дает. Люди вокруг него всегда счастливы. Не хочу сказать, что он клоун. Просто Саму постоянно шутит, пытается создать хорошую атмосферу в коллективе. Когда я только пришел в «Спартак», Саму был тем, кто помогал мне на первых порах, общался со мной. Я буду очень скучать. Он останется моим другом на всю жизнь.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Блиц для Ларссона

— Лучший футбольный момент 2021 года?

— Победа над ЦСКА в апреле.

— Худший футбольный момент 2021 года?

— Поражение... Да все поражения «Спартака». Каждый раз это расстраивает.

— Может быть, поражение от «Зенита» 1:7?

— Наверное, да. Я даже не вспомнил — постарался выкинуть из головы тот матч.

— Лучший матч, который ты посмотрел в 2021 году?

— Не знаю, правда. Не так много игр смотрел, но не могу назвать один.

— Кто заслужил «Золотой мяч» в 2021 году?

— Левандовски. Я люблю Месси, но Левандовски заслужил и в этом году, и в прошлом.

— В чем секрет того, чтобы Ларссон снова начал забивать?

— Нет секрета — только упорная работа.