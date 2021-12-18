Как сложились карьеры тренеров после ухода из «Спартака». Витория может повторить путь Тедеско и Эмери

«СЭ» — о судьбах 14 специалистов: от Романцева до Тедеско.

В «Спартаке» Руй Витория запомнится топ-результатом в Лиге Европы и провалом в РПЛ: при нем у красно-белых лишь шесть побед в 18 турах и 9-е место, которое стало поводом для разрыва контракта.

Увольнение спустя полгода — явно не то, о чем мечтал Витория. Но расстраиваться рано: практика показывает, что у многих тренеров после ухода из московского клуба карьера шла на взлет.

Олег Романцев (2003)

В начале 2000-х «Спартак» лишился привычного статуса лидера российского футбола. В клубе начались смутные времена, и крайним оказался Олег Романцев. Легендарный тренер ушел, оставив после себя прекрасное наследие: восемь титулов чемпиона России, три победы в Кубке и воспоминания о ярких выступлениях в Европе.

Спустя три месяца Олег Иванович принял «Сатурн», но вскоре покинул клуб по собственному желанию — по официальным данным, из-за проблем со здоровьем. Через полгода Романцев предпринял еще одну попытку вернуться, возглавив московское «Динамо». Но провел всего 13 матчей и завершил тренерскую карьеру. С 2005 года Олег Иванович находится на заслуженном отдыхе.

Андрей Чернышов (2003)

На место Романцева пришел Андрей Чернышов. Молодой специалист не справился с давлением и внутренними проблемами, а после ухода из «Спартака» сменил 13 команд и работал даже спортивным директором. Этим летом Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан», который уже привел к первому титулу за 40 лет.

Невио Скала (2004)

Итальянец, приводивший свои команды к финалам и даже победам в еврокубках, после «Спартака» завершил карьеру. Сначала это была пауза, во время которой Скала занимался бизнесом и комментировал матчи на телевидении. Но так и не дождавшись интересных предложений, Невио ушел на тренерскую пенсию. Которая прервалась шесть лет назад: с 2015 по 2016 год Скала занимал пост президента «Пармы» и помог клубу вернуться в профессиональный футбол после банкротства.

Александр Старков (2006)

В 2004 году Старков сотворил чудо и вывел сборную Латвии на чемпионат Европы. А после турнира получил офер от «Спартака». На второй год в России Старков привел красно-белых к серебряным медалям. Но подвергался критике из-за незрелищного футбола.

Пиком скандала стало легендарное интервью Дмитрия Аленичева, в котором капитан назвал тренера «тупиком для «Спартака». Старков подал в отставку — после ухода из московского клуба он дважды принимал сборную Латвии, а также работал в «Сконто», «Баку» и «Лиепае».

С 2019 года находится без тренерской работы.

Владимир Федотов (2007)

Болельщики «Спартака» с теплотой вспоминают Владимира Федотова. Под его руководством красно-белые играли ярко, а в составе было немало воспитанников. При Федотове дебютировали и закрепились в основе Роман Шишкин, Александр Прудников, Федор Кудряшов, Артем Дзюба, Дмитрий Торбинский.

В 2006 году «Спартак» едва не стал чемпионом, лишь по дополнительным показателям уступив первое место ЦСКА. А летом 2007-го — после серии неудачных результатов — Федотова отправили в отставку.

После «Спартака» он работал в «Москве» спортивным директором. В марте 2009 года Владимир Григорьевич скончался — ему было 66 лет. По словам супруги Федотова, тренер сильно переживал увольнения из «Спартака» и «Москвы».

Станислав Черчесов (2008)

Точно пошла в гору карьера у Станислава Черчесова. В «Спартаке» он начинал как спортивный директор, но достаточно быстро стал главным тренером. Черчесов, как и его предшественник Федотов, мог привести красно-белых к чемпионству. В очередной раз не хватило совсем немного.

После «Спартака» Черчесов работал в «Жемчужине», «Тереке» и «Амкаре». Выигрывал группу Лиги Европы, оформив шесть побед в шести матчах с «Динамо». А с «Легией» взял Кубок и чемпионский титул. Но самый мощный результат показал со сборной России, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Прямо сейчас Станислав Саламович находится без работы, но интерес к нему проявляют многие клубы — в том числе и европейские.

Микаэль Лаудруп (2009)

Лаудрупа пригласил в «Спартак» новый спортивный директор красно-белых — Валерий Карпин. Однако легендарный датчанин так и не стал высококлассным тренером: яркие вспышки сменялись провалами, ни в одном клубе он не проработал дольше двух лет. В «Спартаке» Микаэля хватило лишь на семь месяцев! Исключением стал только родной «Брондбю», где Лаудруп когда-то начинал карьеру, — там он трудился четыре года (с 2002-го по 2006-й).

Тем не менее Микаэль взял два трофея после ухода из «Спартака»: Кубок лиги с «Суонси» и чемпионство с катарским клубом «Лехвия». Последним местом работы Микаэля стал «Аль-Райян», откуда он ушел летом 2018-го.

В интервью Marca Микаэль признался, что устал от постоянных сборов, перелетов и хочет просто отдохнуть.

Унаи Эмери (2012)

На Эмери возлагались огромные надежды. До прихода в «Спартак» он трижды брал бронзу чемпионата Испании с «Валенсией» и был на хорошем счету в Европе. Но в России у Эмери не получилось: команда под его руководством играла нестабильно, так и не сумев привыкнуть к требованиям испанца.

Спустя всего два месяца после ухода из «Спартака» Унаи принял «Севилью», с которой три раза выиграл Лигу Европы. С работой в более крупных клубах — «ПСЖ» и «Арсенале» — он не справился. А в прошлом сезоне Эмери возглавил «Вильярреал» и в очередной раз стал победителем Лиги Европы. В общей сложности испанец, покинув «Спартак», завоевал 11 трофеев.

Валерий Карпин (2014)

Карпин дважды становился главным тренером «Спартака». В 2009-м он принял команду после ухода Лаудрупа, позже уступив место Эмери. Но испанец продержался на своем посту всего четыре месяца, и Карпин снова возглавил красно-белых. Он дважды приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата России (2009, 2012). Но уже в 2014 году — после серии неудачных результатов — Валерий Георгиевич покинул клуб.

Через полгода Карпина пригласили в «Мальорку», где он особых успехов не добился. То же самое произошло и в армавирском «Торпедо». После этого Карпин взял паузу и работал на телевидении. А в конце 2017 года принял «Ростов», откуда отправился в сборную России.

Мурат Якин (2015)

Карьера Якина развивалась по аналогичному сценарию. Швейцарскому специалисту не удалось проявить себя в «Спартаке», и покинув Россию, он долгое время не мог вернуться к тренерской работе. Лишь спустя 1,5 года Мурат получил предложение от «Шаффхаузена», после чего возглавлял «Сьон» и «Грассхоппер».

Но этим летом экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Швейцарии. Под его руководством команда сотворила настоящую сенсацию и заняла первое место в отборочной группе ЧМ-2022, отправив в стыки действующих чемпионов Европы — итальянцев.

Дмитрий Аленичев (2016)

До «Спартака» Аленичев проделал выдающийся путь с тульским «Арсеналом», подняв команду из подземелья русского футбола в РПЛ. Но в «Спартаке» сработал не так эффектно: продержался всего год, а после вылета из квалификации Лиги Европы был уволен. В этом же сезоне красно-белые стали чемпионами.

После «Спартака» его карьера заглохла. Почти год Аленичев находился без клуба, а затем принял «Енисей», из которого ушел со скандалом (клуб то отстранял тренера от работы, то возвращал, так как не мог расплатиться за разрыв контракта). Сейчас Аленичев никого не тренирует, его пауза в карьере длится больше двух лет.

Массимо Каррера (2018)

Итальянец появился в «Спартаке» неожиданно, но привел клуб к первому за 16 лет чемпионству. Каррера боролся за золото и на второй год своего пребывания в «Спартаке», однако команда финишировала третьей.

В октябре 2018-го Массимо был уволен. После «Спартака» итальянец трудился в греческом АЕКе и итальянском «Бари», но не задержался ни в одном клубе. С апреля 2021 года Массимо находится без работы.

Олег Кононов (2019)

Не складывается карьера и у Олега Кононова. Во главе красно-белых он одержал лишь 16 побед в 36 матчах, постоянно подвергаясь критике со стороны фанатов и СМИ.

Осенью 2019 года Кононов подал в отставку. В феврале 2020-го, спустя четыре месяца после ухода из «Спартака», он возглавил «Ригу». Но менее через год покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Белорусский специалист до сих пор без клуба, хотя его активно отправляли в «Велес», выступающий в ФНЛ, а также в украинский «Колос».

Доменико Тедеско (2021)

Немец приходил на руины, оставленные Кононовым. Однако ему удалось быстро стабилизировать обстановку и привести «Спартак» к серебряным медалям. По итогам прошлого сезона Тедеско принял решение не продлевать контракт с клубом и вернуться на родину.

Немного передохнув, Доменико возглавил «Лейпциг». Во главе «быков» Тедеско успел провести два матча. Первый — против менхенгладбахской «Боруссии» — он выиграл (4:1). Встреча с «Аугсбургом» завершилась вничью (1:1).