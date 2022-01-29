Защитник красно-белых не продлит истекающий контракт.

2 сентября 2018-го «Спартак» дерется на выезде с «Зенитом». У руля красно-белых — запутавшийся Массимо Каррера, в составе — Фернандо, Зе Луиш, Глушаков. Короче говоря, вся чемпионская братва, но разбавленная почти юными Максименко, Рассказовым, Ломовицким и бородатым новичком Жиго.

В начале того сезона вокруг «Спартака» громыхало сильнее, чем прошлой осенью, но пришедшего из «Гента» француза это не волновало. Он вколотил в первом матче за новый клуб («Оренбургу») и вертикально взлетел в сознании болельщиков. Тем более с ним «Спартак» забыл о пропущенных мячах. К шестому туру красно-белые пропустили только однажды. И то от маэстро Рыкова, который через полполя закинул за шиворот Максименко. Надо сказать, гениально, хотя и не без ошибки кипера.

И вот: Санкт-Петербург, «Газпром Арена», 19-я минута, борьба с Дзюбой и разрушительное приземление. Жиго еще выскочил на поле, поиграл минут восемь, как всегда, воинственно отражая налеты соперников, но потом заменился на Джикию. Уже позже оказалось, что травма у Самуэля серьезная. Об этом сказал главврач «Спартака» Михаил Вартапетов.

Самуэль Жиго. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разрыв крестов Жиго — одна из главных трагедий того сезона. Конечно, потом появились Рианчо и Кононов, что само по себе локальная катастрофа, но в кадровом смысле потеря Жиго — ключевая и убийственная. Это вообще не случайно, что в следующем туре «Спартак» дома сгорел «Ахмату» (1:2), а впервые без Жиго «Спартак» на ноль в чемпионате сыграл лишь в декабре. Представьте себе, с Жиго — 5 из 6 игр без пропущенных голов, без него — 10 подряд с пропущенными.

Самуэль — восхитительный защитник: у него прекрасный первый пас, игра головой, реакция и чувство пространства. Он отлично для центрбека работает с мячом и еще лучше — на стандартах у чужих ворот. Конечно, иногда он ошибался тактически, но всегда дорабатывал позиционные промахи ногами. И получалось.

Но самое эмоциональное от Жиго в «Спартаке» — два гола в дерби с ЦСКА. Кто из центральных защитников делал дубль в этих почти военных условиях? А Жиго сделал. Ему хватило на это чуть больше года. Причем этот год вместил в себя кресты, восстановление и турбулентный период, куда улетела вся команда.

Самуэль Жиго. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Первый гол Жиго сделал головой после подачи Андре Шюррле, второй — в задымленной штрафной: отскок, касание правой — мяч за спиной Акинфеева, в сетке. И пока Игорь орал на своих защитников, Самуэль уже бежал за ворота, к фан-сектору красно-белых, с которыми позже сделал исторический заряд. Простой, но очень эмоциональный: через микрофон, на весь стадион. Интернет эту историю помнит.

Его в «Спартаке» правда любят. Жиго обожают персонал, болельщики. Да и руководство к нему всегда было благосклонно. Персонал подтверждает: Самуэль — отличный парень, очень душевный. И в это легко поверить.

При этом Жиго — воин, который из добряка вне поля трансформируется на поле в классического злодея из вселенной Marvel, но его самая главная сила — искренность. И поэтому он так легко оказался своим в красно-белой культуре. Как оказалось, не совсем забытой.

Самуэль Жиго. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В этом во всем меня расстраивает только одно. Самуэль так и не смог толком выступить за «Спартак» в ЛЧ, да и вообще попал на командный упадок, в смуту. Ему бы оказаться здесь чуть раньше. Например, вместо Сердара Таски — футболиста классного, но с лицом, вылепленным из воска. Такое не может стать до конца своим, как выражение лица наемника не разрешит вам поверить в его приверженность. Сердар Таски работал. Самуэль Жиго жил.

Я очень хорошо представляю Самуэля в чемпионском сезоне. И мне жаль, что он не забрал золото РПЛ, не погромил «Севилью» и не выстоял дома с «Ливерпулем». А он бы точно мог.

Впрочем, возможно, Жиго оказался в «Спартаке» с другой целью. Дарить тепло надежды, когда вокруг, казалось, ничего нет, кроме сосущих жизнь дементоров.

И вот после окончания сезона он точно уходит, что подтвердил агент. Не с чувством законченной истории, но с уверенностью, что, пока она была, защитник отдавался ей на сто процентов. Для болельщиков «Спартака» летний уход Жиго — кошмар. Но задумайтесь: а вдруг уход героя означает, что трудности команды позади и его героизм больше не нужен?