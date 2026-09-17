Шварц объяснил замены Касереса и Артура в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча против «Ростова» (3:0) в 9-м туре РПЛ.

— Не хочу говорить о качестве игры «Ростова». Они отдали все, выложились полностью. Достаточно хорошо шли в прессинг. Было очень непросто нам. Постоянно шли в борьбу. Наши футболисты проявили дух воина. Горд, что ребята так себя проявили. Мы вовремя забили свои мячи. Сейчас уходим на паузу в хорошем настроении, потому что оставили свои ворота в неприкосновенности, как и с «Оренбургом».

— Почему заменили Касереса?

— Из-за желтой. Та же причина, по которой заменили Артура. В перерыве сказал, что мы хотим доиграть матч в равных составах. Здесь не надо проводить аналогию с тем качеством игры, которые они показали.

— Когда защитник на 15-й секунде получает желтую, как вы на это реагируете?

— Это желтая. Здесь надо отметить, что против Хуана играл достаточно активный латераль. Чтобы перестраховаться, решили снять Касереса с игры.

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