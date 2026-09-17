Черчесов — о поражении «Ахмата» от «Акрона»: «Сегодня был не наш день. Не получилось войти в игру»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил поражение от «Акрона» в матче 9-го тура чемпионата России.
В четверг, 17 сентября, тольяттинцы на своем поле победили соперника со счетом 2:0. Грозненцы с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.
«Не получилось войти в игру, хотя и забили гол, который был отменен. Настрой у соперника в первом тайме был более агрессивным, заряженным, хотя мы имели моменты, которые не реализовали. Когда к чему-то готовности нет, во время игры это тяжело поправить. Мы до конца держали счет 1:0 и за 10 минут до финального свистка перестроились в два нападающего, но, когда оголяешь тылы, соперник этим воспользуется», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.
Специалист считает, что команде не хватило заряженности в первом тайме.
«У нас не было огня, однако командно играли, создавали моменты, отбирали мяч в прессинге, но, когда нет заряженности и получаешь красную карточку... Сегодня был не наш день, хотя и надо делать так, чтобы каждый матч был нашим днем», — добавил он.
«Ахмат» набрал 10 очков и остается на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Ахмат» после международной паузы 11 октября сыграет с «Балтикой».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1