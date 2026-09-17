Черчесов — о поражении «Ахмата» от «Акрона»: «Сегодня был не наш день. Не получилось войти в игру»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил поражение от «Акрона» в матче 9-го тура чемпионата России.

В четверг, 17 сентября, тольяттинцы на своем поле победили соперника со счетом 2:0. Грозненцы с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

«Не получилось войти в игру, хотя и забили гол, который был отменен. Настрой у соперника в первом тайме был более агрессивным, заряженным, хотя мы имели моменты, которые не реализовали. Когда к чему-то готовности нет, во время игры это тяжело поправить. Мы до конца держали счет 1:0 и за 10 минут до финального свистка перестроились в два нападающего, но, когда оголяешь тылы, соперник этим воспользуется», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

Специалист считает, что команде не хватило заряженности в первом тайме.

«У нас не было огня, однако командно играли, создавали моменты, отбирали мяч в прессинге, но, когда нет заряженности и получаешь красную карточку... Сегодня был не наш день, хотя и надо делать так, чтобы каждый матч был нашим днем», — добавил он.

«Ахмат» набрал 10 очков и остается на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Ахмат» после международной паузы 11 октября сыграет с «Балтикой».