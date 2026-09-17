Идеальный вечер для Соболева: забил почти с центра поля и повторил собственный рекорд на старте сезона
«Зенит» обыграл «Балтику» в выездном матче 9-го тура РПЛ — 3:2. Лучшим игроком встречи был признан нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев — он не только отметился голом и результативной передачей, но и установил пару личных достижений.
Полезен в любой роли
Персонально для Соболева матч удался еще в первом тайме — на 16-й минуте форвард забил один из самых необычных голов в своей карьере, поразив ворота Евгения Латышонка практически с центра поля.
В начале второго тайма Александр отметился как ассистент — здорово сориентировался после отскока мяча от Латышонка и покатил на Луиса Энрике, которому оставалось не промахнуться.
Соболев был признан лучшим игроком матча и не скрывал эмоций после полученной награды.
«Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли, там в концовке забили. В принципе, «Балтика» такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело. Но на выезде именно здесь еще тяжелее. Была боевая игра, бились и они, и мы. Я думаю, что зрителям понравилось», — сказал Александр «Матч ТВ».
Лучше и лучше
У Соболева есть еще несколько поводов для радости. Гол в ворота «Балтики» стал для форварда 30-м за «Зенит» — столько же на счету Ивана Сергеева, который сейчас выступает за московское «Динамо». Пока это только 40-я строчка в рейтинге лучших бомбардиров в истории невского клуба, но разрыв небольшой: в нынешнем сезоне 7-й номер может опередить Александра Кокорина (34), а при хорошем стечении обстоятельств — даже Константина Зырянова (39).
Интересно, что сам нападающий недоволен количеством мячей.
«Первые полтора года тяжеловато вкатывался — так бы, наверное, побольше было. Мне кажется, голов всегда мало. Хочется как можно больше, хочется в каждой игре забивать и не один. А так есть куда стремиться. Если мы именно про статистику говорим, то за 80 матчей 30 мячей — думаю, это недостаточно хорошо. Может быть, это и к лучшему: есть к чему стремиться и над чем работать», — заявил Александр в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Кроме того, теперь на счету Соболева 7+2 по «гол плюс пас» в девяти турах РПЛ — больше всех среди зенитовцев в текущем сезоне. По данным Opta, это повторение лучшего результата в карьере Александра — настолько ударно он стартовал только в «Крыльях Советов» в сезоне-2019/20.
Сам форвард уже придумал, как отпразднует победу над «Балтикой» и личные успехи.
«Всех с победой! Спасибо за поддержку! А я на рыбалку в Мурманск», — написал Соболев в социальных сетях.
Но на рыбалке он не задержится — уже 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Александр вызван в национальную команду и может сыграть за нее впервые с 2023 года.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
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6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
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11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
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12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
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13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0