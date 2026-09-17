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Идеальный вечер для Соболева: забил почти с центра поля и повторил собственный рекорд на старте сезона

Артем Белинин
Корреспондент
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
«Думаю, зрителям понравилось».
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Зенит

«Зенит» обыграл «Балтику» в выездном матче 9-го тура РПЛ — 3:2. Лучшим игроком встречи был признан нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев — он не только отметился голом и результативной передачей, но и установил пару личных достижений.

Полезен в любой роли

Персонально для Соболева матч удался еще в первом тайме — на 16-й минуте форвард забил один из самых необычных голов в своей карьере, поразив ворота Евгения Латышонка практически с центра поля.

В начале второго тайма Александр отметился как ассистент — здорово сориентировался после отскока мяча от Латышонка и покатил на Луиса Энрике, которому оставалось не промахнуться.

Соболев был признан лучшим игроком матча и не скрывал эмоций после полученной награды.

«Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли, там в концовке забили. В принципе, «Балтика» такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело. Но на выезде именно здесь еще тяжелее. Была боевая игра, бились и они, и мы. Я думаю, что зрителям понравилось», — сказал Александр «Матч ТВ».

Лучше и лучше

У Соболева есть еще несколько поводов для радости. Гол в ворота «Балтики» стал для форварда 30-м за «Зенит» — столько же на счету Ивана Сергеева, который сейчас выступает за московское «Динамо». Пока это только 40-я строчка в рейтинге лучших бомбардиров в истории невского клуба, но разрыв небольшой: в нынешнем сезоне 7-й номер может опередить Александра Кокорина (34), а при хорошем стечении обстоятельств — даже Константина Зырянова (39).

Интересно, что сам нападающий недоволен количеством мячей.

«Первые полтора года тяжеловато вкатывался — так бы, наверное, побольше было. Мне кажется, голов всегда мало. Хочется как можно больше, хочется в каждой игре забивать и не один. А так есть куда стремиться. Если мы именно про статистику говорим, то за 80 матчей 30 мячей — думаю, это недостаточно хорошо. Может быть, это и к лучшему: есть к чему стремиться и над чем работать», — заявил Александр в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ.Трагедия Латышонка: «Зенит» победил «Балтику» благодаря ошибкам своего экс-вратаря. Хотя она едва не спаслась

Кроме того, теперь на счету Соболева 7+2 по «гол плюс пас» в девяти турах РПЛ — больше всех среди зенитовцев в текущем сезоне. По данным Opta, это повторение лучшего результата в карьере Александра — настолько ударно он стартовал только в «Крыльях Советов» в сезоне-2019/20.

Сам форвард уже придумал, как отпразднует победу над «Балтикой» и личные успехи.

«Всех с победой! Спасибо за поддержку! А я на рыбалку в Мурманск», — написал Соболев в социальных сетях.

Но на рыбалке он не задержится — уже 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Александр вызван в национальную команду и может сыграть за нее впервые с 2023 года.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Крылья Советов

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