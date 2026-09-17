Идеальный вечер для Соболева: забил почти с центра поля и повторил собственный рекорд на старте сезона

«Думаю, зрителям понравилось».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«Зенит» обыграл «Балтику» в выездном матче 9-го тура РПЛ — 3:2. Лучшим игроком встречи был признан нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев — он не только отметился голом и результативной передачей, но и установил пару личных достижений.

Полезен в любой роли

Персонально для Соболева матч удался еще в первом тайме — на 16-й минуте форвард забил один из самых необычных голов в своей карьере, поразив ворота Евгения Латышонка практически с центра поля.

В начале второго тайма Александр отметился как ассистент — здорово сориентировался после отскока мяча от Латышонка и покатил на Луиса Энрике, которому оставалось не промахнуться.

Соболев был признан лучшим игроком матча и не скрывал эмоций после полученной награды.

«Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли, там в концовке забили. В принципе, «Балтика» такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело. Но на выезде именно здесь еще тяжелее. Была боевая игра, бились и они, и мы. Я думаю, что зрителям понравилось», — сказал Александр «Матч ТВ».

Лучше и лучше

У Соболева есть еще несколько поводов для радости. Гол в ворота «Балтики» стал для форварда 30-м за «Зенит» — столько же на счету Ивана Сергеева, который сейчас выступает за московское «Динамо». Пока это только 40-я строчка в рейтинге лучших бомбардиров в истории невского клуба, но разрыв небольшой: в нынешнем сезоне 7-й номер может опередить Александра Кокорина (34), а при хорошем стечении обстоятельств — даже Константина Зырянова (39).

Интересно, что сам нападающий недоволен количеством мячей.

«Первые полтора года тяжеловато вкатывался — так бы, наверное, побольше было. Мне кажется, голов всегда мало. Хочется как можно больше, хочется в каждой игре забивать и не один. А так есть куда стремиться. Если мы именно про статистику говорим, то за 80 матчей 30 мячей — думаю, это недостаточно хорошо. Может быть, это и к лучшему: есть к чему стремиться и над чем работать», — заявил Александр в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

Кроме того, теперь на счету Соболева 7+2 по «гол плюс пас» в девяти турах РПЛ — больше всех среди зенитовцев в текущем сезоне. По данным Opta, это повторение лучшего результата в карьере Александра — настолько ударно он стартовал только в «Крыльях Советов» в сезоне-2019/20.

Сам форвард уже придумал, как отпразднует победу над «Балтикой» и личные успехи.

«Всех с победой! Спасибо за поддержку! А я на рыбалку в Мурманск», — написал Соболев в социальных сетях.

Но на рыбалке он не задержится — уже 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Александр вызван в национальную команду и может сыграть за нее впервые с 2023 года.