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Динамо Махачкала — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ, видео онлайн 17 сентября 2026

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Данил Круговой, игрок ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» Махачкала примет ЦСКА в 9-м туре РПЛ в четверг, 17 сентября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — ЦСКА можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 20.40 мск.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Динамо» Махачкала — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

После 8 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» имеет в активе 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 16 очками занимают пятую строчку.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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