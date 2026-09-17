«Ростов» — «Динамо»: Окишор удвоил преимущество гостей

«Динамо» забило второй гол в матче против «Ростова» в 9-м туре РПЛ — 2:0.

На 78-й минуте забил Виктор Окишор.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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