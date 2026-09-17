«Акрон» — «Ахмат»: хозяева забили в концовке матча

«Акрон» забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 9-го тура чемпионата России — 2:0.

На 87-й минуте отличился Карлен Оганесян.

Матч проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.