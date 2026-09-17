Орлов: «Всем нашим полузащитникам надо равняться на Кривцова из «Краснодара»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Балтикой» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника питерцев Артема Карпукаса.

— В целом, защита питерцев сыграла уже четче, надежнее, чем прежде. Кроме Мантуана. Вот ему навыков не хватает. Нет цепкости, которая должна быть у крайнего защитника. Ну почему он позволил Шильцову выполнить подачу с фланга в штрафную, на дальнюю штангу? Почему не накрыл? В итоге — гол «Балтики».

После матча с «Локомотивом» я пожурил Карпукаса. Что касается встречи с калининградцами, то в желании развивать атаки ему не откажешь. Хочет играть вперед, старается. Тут он, бесспорно, молодец. Нацелен на конструктив.

Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать. Он все-таки еще толком не тренировался в системе «Зенита». Наступает трехнедельная пауза в РПЛ. Для него очень важно адаптироваться к новым условиям. Нужно быть более юрким и подвижным.

Считаю, ему надо ориентироваться на Кривцова. Сейчас краснодарец травмирован. Но то, что он показывал на старте сезона, — образец для всех наших центральных полузащитников! Всем надо равняться на Кривцова. На его самоотдачу и взрывную скорость.

В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал. Как он эффективно, на дриблинге уходил от соперников, создавал остроту. Так в РПЛ никто не может! Все очень легко, — слева, справа. Да как угодно. Он сейчас звезда «Зенита».

«Зенит» уходит на паузу на позитивной ноте. 10 октября нас ждет матч с приставкой «супер» — с «Краснодаром».

24-летний полузащитник Артем Карпукас перешел в «Зенит» из «Локомотива» 21 августа 2026 года. В сезоне-2026/27 в 10 матчах он сделал 1 результативный пас. 24-летний хавбек «Краснодара» Никита Кривцов в 6 матчах отметился 3 голами и 1 передачей.