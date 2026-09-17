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Орлов: «Всем нашим полузащитникам надо равняться на Кривцова из «Краснодара»

Орлов: «Всем нашим полузащитникам надо равняться на Кривцова из «Краснодара»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Никита Кривцов.
Фото ФК «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Балтикой» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника питерцев Артема Карпукаса.

— В целом, защита питерцев сыграла уже четче, надежнее, чем прежде. Кроме Мантуана. Вот ему навыков не хватает. Нет цепкости, которая должна быть у крайнего защитника. Ну почему он позволил Шильцову выполнить подачу с фланга в штрафную, на дальнюю штангу? Почему не накрыл? В итоге — гол «Балтики».

После матча с «Локомотивом» я пожурил Карпукаса. Что касается встречи с калининградцами, то в желании развивать атаки ему не откажешь. Хочет играть вперед, старается. Тут он, бесспорно, молодец. Нацелен на конструктив.

Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать. Он все-таки еще толком не тренировался в системе «Зенита». Наступает трехнедельная пауза в РПЛ. Для него очень важно адаптироваться к новым условиям. Нужно быть более юрким и подвижным.

Считаю, ему надо ориентироваться на Кривцова. Сейчас краснодарец травмирован. Но то, что он показывал на старте сезона, — образец для всех наших центральных полузащитников! Всем надо равняться на Кривцова. На его самоотдачу и взрывную скорость.

В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал. Как он эффективно, на дриблинге уходил от соперников, создавал остроту. Так в РПЛ никто не может! Все очень легко, — слева, справа. Да как угодно. Он сейчас звезда «Зенита».

«Зенит» уходит на паузу на позитивной ноте. 10 октября нас ждет матч с приставкой «супер» — с «Краснодаром».

24-летний полузащитник Артем Карпукас перешел в «Зенит» из «Локомотива» 21 августа 2026 года. В сезоне-2026/27 в 10 матчах он сделал 1 результативный пас. 24-летний хавбек «Краснодара» Никита Кривцов в 6 матчах отметился 3 голами и 1 передачей.

Максим Глушенков и&nbsp;Александр Соболев.«Соболев и Глушенков знали, что Латышонок далековато выходит из ворот». Орлов — о победе «Зенита»

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Артем Карпукас
Никита Кривцов
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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П
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Маркиньос
Маркиньос

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Крылья Советов

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Рубин

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 2 1 0
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