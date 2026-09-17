Орлов: «Всем нашим полузащитникам надо равняться на Кривцова из «Краснодара»
Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Балтикой» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника питерцев Артема Карпукаса.
— В целом, защита питерцев сыграла уже четче, надежнее, чем прежде. Кроме Мантуана. Вот ему навыков не хватает. Нет цепкости, которая должна быть у крайнего защитника. Ну почему он позволил Шильцову выполнить подачу с фланга в штрафную, на дальнюю штангу? Почему не накрыл? В итоге — гол «Балтики».
После матча с «Локомотивом» я пожурил Карпукаса. Что касается встречи с калининградцами, то в желании развивать атаки ему не откажешь. Хочет играть вперед, старается. Тут он, бесспорно, молодец. Нацелен на конструктив.
Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать. Он все-таки еще толком не тренировался в системе «Зенита». Наступает трехнедельная пауза в РПЛ. Для него очень важно адаптироваться к новым условиям. Нужно быть более юрким и подвижным.
Считаю, ему надо ориентироваться на Кривцова. Сейчас краснодарец травмирован. Но то, что он показывал на старте сезона, — образец для всех наших центральных полузащитников! Всем надо равняться на Кривцова. На его самоотдачу и взрывную скорость.
В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал. Как он эффективно, на дриблинге уходил от соперников, создавал остроту. Так в РПЛ никто не может! Все очень легко, — слева, справа. Да как угодно. Он сейчас звезда «Зенита».
«Зенит» уходит на паузу на позитивной ноте. 10 октября нас ждет матч с приставкой «супер» — с «Краснодаром».
24-летний полузащитник Артем Карпукас перешел в «Зенит» из «Локомотива» 21 августа 2026 года. В сезоне-2026/27 в 10 матчах он сделал 1 результативный пас. 24-летний хавбек «Краснодара» Никита Кривцов в 6 матчах отметился 3 голами и 1 передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0